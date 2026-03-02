Alle Stuttgarter Teams der Spitzengruppe verlieren. Für den ASV Botnang endet eine tolle Serie, zwei Torhüter glänzen, und ein Leistungsträger sieht eine „äußerst dumme rote Karte“.
Autsch! Das hatten sie sich ganz anders vorgestellt. Erster Spieltag nach der Winterpause, Wiederbeginn-Freude, großer Tatendrang. Und dann das! Alle vier Stuttgarter Verfolger des Tabellenführers TV Darmsheim haben in der Fußball-Bezirksliga einen klassischen Fehlstart hingelegt. TSV Jahn Büsnau, SV Vaihingen, Spvgg Cannstatt, ASV Botnang – viermal Ernüchterung auf der ganzen Linie. In einem Fall endete damit sogar eine zweijährige Serie. Die herausragenden Auftaktgewinner vom Sonntag heißen derweil TSV Musberg und SV Bonlanden, beide nicht zuletzt wegen ihrer als Elfmeterkiller glänzenden Torhüter.