Fußball-Bezirksliga Nach langer Pause folgen Hammer-Wochen für den SV Kornwestheim
Die Fußballer des SV Kornwetheim treffen auf den AKV Ludwigsburg. Auch der SV Pattonville hat einen gefährlichen Aufsteiger zu Gast.
Nur ein einziges Spiel haben die Fußballer des SV Salamander Kornwestheim vor dem fünften Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr. Zwei Partien des SVK wurden auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison verlegt, am zweiten Spieltag hatten sie bereits spielfrei. Vorteil oder Nachteil? „Ich finde es fast einen Skandal, weil du nicht in den Rhythmus kommen kannst“, sagt der Trainer Roberto Raimondo vor der Heimpartie gegen AKV Ludwigsburg (Sonntag, 15 Uhr). „Wir sind gottfroh, dass wir jetzt voll im Wettbewerb sind“, freut sich Raimondo, dass es mit der Partie gegen den Aufsteiger nun richtig losgeht. Und wie: „Danach kommen Aldingen, Besigheim, Germania Bietigheim und Münchingen. Dann haben wir die komplette Top fünf einmal durch“, zählt der Coach auf. Dann wisse das Team ganz genau, wo es stehe.