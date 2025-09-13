 
Fußball-Bezirksliga Nach langer Pause folgen Hammer-Wochen für den SV Kornwestheim

„Augen zu und durch“ heißt es in den kommenden fünf Spielen für den SV Kornwestheim gegen die Top fünf der Bezirksliga Enz/Murr. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Fußballer des SV Kornwetheim treffen auf den AKV Ludwigsburg. Auch der SV Pattonville hat einen gefährlichen Aufsteiger zu Gast.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Nur ein einziges Spiel haben die Fußballer des SV Salamander Kornwestheim vor dem fünften Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr. Zwei Partien des SVK wurden auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison verlegt, am zweiten Spieltag hatten sie bereits spielfrei. Vorteil oder Nachteil? „Ich finde es fast einen Skandal, weil du nicht in den Rhythmus kommen kannst“, sagt der Trainer Roberto Raimondo vor der Heimpartie gegen AKV Ludwigsburg (Sonntag, 15 Uhr). „Wir sind gottfroh, dass wir jetzt voll im Wettbewerb sind“, freut sich Raimondo, dass es mit der Partie gegen den Aufsteiger nun richtig losgeht. Und wie: „Danach kommen Aldingen, Besigheim, Germania Bietigheim und Münchingen. Dann haben wir die komplette Top fünf einmal durch“, zählt der Coach auf. Dann wisse das Team ganz genau, wo es stehe.

 

Kurioserweise kommt es vier Tage nach dem Ligaspiel am Sonntag zum direkten Wiedersehen. In der zweiten Runde des Bezirkspokals empfängt der SVK am Donnerstag um 19 Uhr erneut den AKV Ludwigsburg. Raimondo warnt vor allem vor der mit Aldingen stärksten Offensive der Liga. „Alle drei, die da vorne spielen, sind top“, weiß Raimondo. Gemeint sind Ex-Kickers-Profi Shkemb Miftari, Ermir Doci, der laut Raimondo der stärkste Flügelspieler der Liga sei, sowie Edison Qenaj. „Er ist eine richtige Kante im Angriff“, sagt der SVK-Coach über den Stürmer.

Bezirksliga Enz/Murr: Drei Kopfballtore bei Kornwestheims Traumstart

Bezirksliga Enz/Murr Drei Kopfballtore bei Kornwestheims Traumstart

Beim 4:1-Sieg in Löchgau fallen die Tore für den SV Kornwestheim zum richtigen Zeitpunkt. Neuzugang Marco Schwalb trifft vor der Pause doppelt.

Der Plan sei, eben jene drei im Schach zu halten und dann mit schnellen Angriffen die Defensive der Ludwigsburger zu knacken. Man dürfe sich nicht am Auftaktspiel des AKV Ludwigsburg orientieren, warnt Raimondo. Dieses verlor der Aufsteiger gegen den SV Pattonville, ersatzgeschwächt und ohne richtigen Torhüter, mit 3:8. Seitdem gewannen sie ihre folgenden beiden Ligaspiele mit 5:1 gegen NK Croatia Bietigheim und mit 7:2 gegen den TV Pflugfelden.

Fehlen werden dem SV Kornwestheim gegen den Tabellenfünften Niklas Strehlow und Tom Schneider, die sich beide im Urlaub befinden.

SV Pattonville trifft auf das nächste Schwergewicht

Auch der SV Pattonville hat wieder einen schweren Brocken vor der Brust. Nach der 1:6-Pleite gegen den SV Germania Bietigheim steht mit dem TSV Münchingen am kommenden Sonntag um 15 Uhr ein weiteres Schwergewicht der Liga auf dem Programm. Das Team von Trainer Sahin Üste ist wie der AKV Ludwigsburg kein typischer Aufsteiger. Bestückt mit zahlreichen Spielern mit Landes- und sogar Oberligaerfahrung mischt der TSV Münchingen die Liga auf und spielt um den Aufstieg mit. Mit 14:2 Toren und ohne eine Niederlage stehen die Münchinger aktuell auf Relegationsrang zwei. „Es ist ein Gegner, der sehr aggressiv nach vorne spielen wird und uns dadurch ordentlich unter Druck setzen wird“, weiß der Pattonviller Trainer Michael Felix.

Besonders die Defensive ist bislang ein Schwachpunkt der Pattonviller. 15 Gegentore fing sich das Team in den bisherigen vier Spielen bereits. „Das trägt natürlich nicht zum Selbstbewusstsein bei“, berichtet Felix. „Wir tüfteln ein bisschen, letztlich muss man sehen, ob der Plan am Ende aufgeht“, sagt der Coach.

Personell kann Michael Felix für das Heimspiel auf eine breite Bank zurückgreifen. Wenngleich noch immer sieben der 32 Spieler fehlen. Torhüter Karl Birkenender kehrt am Sonntag aus den USA zurück, ist jedoch noch keine Option. Frühestens am kommenden Donnerstag im Pokal könnte er gegen die TSG Steinheim erstmals in dieser Saison auflaufen.

