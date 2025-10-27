Fußball-Bezirksliga Nach Trikot-Streit: Acht-Tore-Spektakel im Spitzenspiel
Alles zum 9. Spieltag: mit einer „Frechheit“ aus Büsnauer Sicht, einem Botnanger Auftritt in VfB-Manier und einem Cannstatter Spieler, der es seinem Trainer zeigt.
Wie das Wetter, so auch der Fußball: Es ist in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen ein stürmisch-krawalliger Sonntag geworden. Angefangen bei einem Trikot-Streit und Acht-Tore-Spektakel im Spitzenspiel zwischen dem TV Darmsheim und dem TSV Jahn Büsnau. Fortgesetzt mit den nächsten Siegen der immer besser in Tritt kommenden SV Bonlanden und ASV Botnang, in deren beiden Spielen es allein fünf Elfmeter gab. Bis zu einem bedienten Musberger Trainer Christopher Eisenhardt. Der Vorwurf, der im Raum steht: Lässt ihn seine neue Mannschaft gerade im Stich?