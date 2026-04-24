Fußball-Bezirksliga „Nicht das Gelbe vom Ei“ – SV Deckenpfronn stottert sich in die Spitzengruppe
Durch ein 3:2 gegen den VfL Oberjettingen zog der SV Deckenpfronn in der Fußball-Bezirksliga nach Punkten mit dem Zweiten TV Darmsheim gleich.
Durch ein 3:2 gegen den VfL Oberjettingen zog der SV Deckenpfronn in der Fußball-Bezirksliga nach Punkten mit dem Zweiten TV Darmsheim gleich.
Der SV Deckenpfronn eilt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen von Erfolg zu Erfolg. Gegen Schlusslicht VfL Oberjettingen gab es nun im Nachholspiel ein knappes 3:2, der Sieg war jedoch nie ernsthaft in Gefahr. Der Lohn: Nach Punkten schließt das Team zum Tabellenzweiten TV Darmsheim auf und hat nur noch drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter ASV Botnang.