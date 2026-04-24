Fußball-Bezirksliga: „Nicht das Gelbe vom Ei“ – SV Deckenpfronn stottert sich in die Spitzengruppe

Der SV Deckenpfronn eilt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen von Erfolg zu Erfolg. Gegen Schlusslicht VfL Oberjettingen gab es nun im Nachholspiel ein knappes 3:2, der Sieg war jedoch nie ernsthaft in Gefahr. Der Lohn: Nach Punkten schließt das Team zum Tabellenzweiten TV Darmsheim auf und hat nur noch drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter ASV Botnang.

„Wir waren gleich hellwach und haben kaum etwas zugelassen. Genau so musst du ein Derby angehen“, war SVD-Übungsleiter Alex Thies voll des Lobes für seine Truppe. „Wir haben hoch gepresst und hatten dadurch viele Ballgewinne.“

Nach dem 3:0 verliert SV Deckenpfronn gegen VfL Oberjettingen den Faden

Niklas Wunsch (11.) besorgte das frühe 1:0 durch einen Knaller in den Winkel, Angelos Zervas (15./48.) stellte mit einem Doppelpack auf 3:0. „Nach dem zweiten Tor haben wir allerdings den Faden verloren, der Gegner war auf Augenhöhe“, räumte Thies ein.

Fabian Seeger (54.) verkürzte den Zwischenstand auf 3:1, in der Nachspielzeit stellte Lucas Flister (90.+2) das 3:2-Endresultat her. Zuvor hätten die Gastgeber eigentlich schon erhöhen können, trafen aber das leere Gehäuse nicht. „Das war nicht das Gelbe vom Ei. Wir wissen, dass wir es besser können“, erkannte Thies.

Filip Furac (in Grün) klärt gegen Fabian Seeger (in Blau): Insgesamt war es nicht das Gelbe vom Ei, was der SV Deckenpfronn gegen den VfL Oberjettingen ablieferte. Foto: Stefanie Schlecht

VfL Oberjettingen liefert beim SV Deckenpfronn besseres Spiel als zuletzt

VfL-Spielleiter Yannick Ruß hatte positive Worte für die Mannschaft: „Im Gegensatz zum vergangenen Sonntag mit dem 0:3 gegen Dagersheim war das eine deutliche Leistungssteigerung.“ Allerdings gab er auch zu: „Die Niederlage hätte höher ausfallen können.“