Fußball-Bezirksliga „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg
08.03.2026 - 18:12 Uhr
Der SV Nufringen kommt im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach dem 2:2 gegen den TV Echterdingen II nicht vom Fleck. Einen Rückschlag erlebte auch die SpVgg Holzgerlingen gegen den VfL Herrenberg. Tabellenführer TV Darmsheim kassierte zwei Wochen nach dem 4:4 gegen den SV Bonlanden gegen den gleichen Gegner erneut vier Gegentreffer und verlor dieses Mal sogar 2:4.