Fußball-Bezirksliga: „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg

Der SV Nufringen kommt im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach dem 2:2 gegen den TV Echterdingen II nicht vom Fleck. Einen Rückschlag erlebte auch die SpVgg Holzgerlingen gegen den VfL Herrenberg. Tabellenführer TV Darmsheim kassierte zwei Wochen nach dem 4:4 gegen den SV Bonlanden gegen den gleichen Gegner erneut vier Gegentreffer und verlor dieses Mal sogar 2:4.

Hoffnungen des TSV Dagersheim sind fast schon wieder begraben SV Deckenpfronn – TSV Jahn Büsnau 1:1 (1:1): „Ein sehr intensives Spiel von beiden Teams“, sah SVD-Coach Alex Thies. „Wir hatten aber ein deutliches Chancenplus, haben es aber nicht hinbekommen, das zweite Tor zu erzielen. Als es dann fiel, hat es der Unparteiische grob fahrlässig wegen angeblichem Abseits zurückgepfiffen.“ Nach dem 0:1 durch Marc Hetzel (28.) egalisierte Leon Marquardt (41.). Letzterer sowie Matthias Mergel, Niklas Wunsch und kurz vor Schluss Timo Schwarz verpassten jedoch den Siegtreffer der Deckenpfronner.

TSV Dagersheim – SV Vaihingen 0:4 (0:0): Das zarte Pflänzchen Hoffnung für den TSV nach dem Sieg in Botnang wurde kaputt getreten. „Zur Halbzeit hätten wir mit 2:0 führen müssen. Wir haben keinen Torschuss zugelassen, und nach einem Foul an meinem Bruder Jens hätten wir einen Elfer bekommen müssen“, winkte Dagersheims Trainer Tim Lehle ab. „Aber es war keine Glanzleistung, wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, erklärte der Coach, der auf den Schiri nicht gut zu sprechen war. Tyron Ferrari (49., 64./Elfmeter), Maximilian Eisentraut (55.) und Maxim Haug (56.) trafen für die Gäste.

Glücklich, aber dennoch verdient: Josias Hartmann (in Weiß) machte den Sack für den VfL Herrenberg bei der SpVgg Holzgerlingen (in Grün) zu. Foto: Stefanie Schlecht

SpVgg Holzgerlingen ist gegen den VfL Herrenberg zu passiv

SpVgg Holzgerlingen – VfL Herrenberg 1:2 (1:1): „Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit zu passiv und haben nicht die nötigen Extrameter gemacht“, grantelte SpVgg-Coach Bernd Gluiber. „Auch die Zweikämpfe haben wir nicht richtig bestritten.“ VfL-Übungsleiter Daniel Wahnsiedler hatte wenig auszusetzen. „Wir haben über 90 Minuten gut gefightet und waren über weite Strecken spielbestimmend. Aufgrund des späten Tores ist der Sieg aber zugegebenermaßen etwas glücklich.“ Marco Quaranta brachte die SpVgg in Front, aber Felix Franke und Josias Hartmann drehten die Angelegenheit zugunsten des Gäuklubs.

VfL Oberjettingen – ASV Botnang 2:5 (1:2): Für das Schlusslicht fing es gut an, Thomas Haag (4.) erzielte das 1:0. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Mirlind Kamberi (18.) und Ari Ilhan (41.) drehten die Partie, ehe VfL-Keeper Nicolas Ruß (45.+2) wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. So kam Eliah Henschel zu seinem Debüt bei der Ersten. Er musste gleich nach der Pause erstmals hinter sich greifen, als Ilhan (50.) auf 1:3 stellte. Yannick Ruß (56.) verkürzte, doch Edison Qenaj (57.) und erneut Ilhan (75.) legten nach. „Eine grundsolide Leistung der Botnanger, die aggressiv zu Werke gegangen sind. Damit sind wir nicht zurechtgekommen“, räumte Oberjettingens Abteilungsleiter Marcus Ruß ein.

TV Darmsheim lässt sich erneut vom SV Bonlanden düpieren

SV Bonlanden – TV Darmsheim 4:2 (2:0): „Wir müssen auf jeden Fall mindestens fünf Tore schießen. Aber die Überzeugung hat gefehlt“, bilanzierte TVD-Spielertrainer Daniel Knoll. Iakovos Kaligiannidis (25.), Dawid Lebkuchen (38.) und Dennis Adam (50./83.) ließen die Bonlandener jubeln, Tim Schneider (70.) und Simon Lindner (86.) konnten lediglich für die Darmsheimer verkürzen.

SV Rohrau – SpVgg Cannstatt 1:2 (0:2): Die heimstarken Rohrauer mussten sich nach Toren von Claudio Caruso (30.) und Dennis Schmidt (43.) mit 1:2 geschlagen geben, weil Spielertrainer Björn Holz (74.) nur noch verkürzen konnte. „Ein arg hitziges Spiel, wir waren dabei die bessere Mannschaft“, haderte SVR-Coach Matthias Mang. Vielleicht wäre es nicht zur Niederlage gekommen, hätte Simon Kamm (15.) nicht einen Elfmeter verschossen.

SV Nufringen tritt gegen TV Echterdingen II auf der Stelle

SV Nufringen – TV Echterdingen II 2:2 (2:1): Calvin Ludolph (4.) und David Müller (26.) brachten die Nufringer zweimal in Front, Patrik Sapina (11.) und Berkant Caliskan (58.) glichen jeweils aus. Raffaele Ciuffreda vergab für die Nufringer aus zwei Metern ein dickes Ding zur dritten Führung. „Das ist ein gewonnener Punkt, damit müssen wir zufrieden sein“, bilanzierte SVN-Spielertrainer Dustin Kappus dennoch.