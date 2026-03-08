 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg

Fußball-Bezirksliga „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg

Fußball-Bezirksliga: „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg
1
Gut gefightet: Der VfL Herrenberg (in Weiß) war bei der SpVgg Holzgerlingen (in Grün) über weite Strecken bestimmend. Foto: Schlecht

Der Abstiegskampf bleibt offenbar ein ständiger Begleiter der SpVgg Holzgerlingen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Das 1:2 gegen den VfL Herrenberg war ein Rückschritt.

Der SV Nufringen kommt im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach dem 2:2 gegen den TV Echterdingen II nicht vom Fleck. Einen Rückschlag erlebte auch die SpVgg Holzgerlingen gegen den VfL Herrenberg. Tabellenführer TV Darmsheim kassierte zwei Wochen nach dem 4:4 gegen den SV Bonlanden gegen den gleichen Gegner erneut vier Gegentreffer und verlor dieses Mal sogar 2:4.

 

Hoffnungen des TSV Dagersheim sind fast schon wieder begraben

SV Deckenpfronn – TSV Jahn Büsnau 1:1 (1:1): „Ein sehr intensives Spiel von beiden Teams“, sah SVD-Coach Alex Thies. „Wir hatten aber ein deutliches Chancenplus, haben es aber nicht hinbekommen, das zweite Tor zu erzielen. Als es dann fiel, hat es der Unparteiische grob fahrlässig wegen angeblichem Abseits zurückgepfiffen.“ Nach dem 0:1 durch Marc Hetzel (28.) egalisierte Leon Marquardt (41.). Letzterer sowie Matthias Mergel, Niklas Wunsch und kurz vor Schluss Timo Schwarz verpassten jedoch den Siegtreffer der Deckenpfronner.

TSV Dagersheim – SV Vaihingen 0:4 (0:0): Das zarte Pflänzchen Hoffnung für den TSV nach dem Sieg in Botnang wurde kaputt getreten. „Zur Halbzeit hätten wir mit 2:0 führen müssen. Wir haben keinen Torschuss zugelassen, und nach einem Foul an meinem Bruder Jens hätten wir einen Elfer bekommen müssen“, winkte Dagersheims Trainer Tim Lehle ab. „Aber es war keine Glanzleistung, wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, erklärte der Coach, der auf den Schiri nicht gut zu sprechen war. Tyron Ferrari (49., 64./Elfmeter), Maximilian Eisentraut (55.) und Maxim Haug (56.) trafen für die Gäste.

Glücklich, aber dennoch verdient: Josias Hartmann (in Weiß) machte den Sack für den VfL Herrenberg bei der SpVgg Holzgerlingen (in Grün) zu. Foto: Stefanie Schlecht

SpVgg Holzgerlingen ist gegen den VfL Herrenberg zu passiv

SpVgg Holzgerlingen – VfL Herrenberg 1:2 (1:1): „Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit zu passiv und haben nicht die nötigen Extrameter gemacht“, grantelte SpVgg-Coach Bernd Gluiber. „Auch die Zweikämpfe haben wir nicht richtig bestritten.“ VfL-Übungsleiter Daniel Wahnsiedler hatte wenig auszusetzen. „Wir haben über 90 Minuten gut gefightet und waren über weite Strecken spielbestimmend. Aufgrund des späten Tores ist der Sieg aber zugegebenermaßen etwas glücklich.“ Marco Quaranta brachte die SpVgg in Front, aber Felix Franke und Josias Hartmann drehten die Angelegenheit zugunsten des Gäuklubs.

VfL Oberjettingen – ASV Botnang 2:5 (1:2): Für das Schlusslicht fing es gut an, Thomas Haag (4.) erzielte das 1:0. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Mirlind Kamberi (18.) und Ari Ilhan (41.) drehten die Partie, ehe VfL-Keeper Nicolas Ruß (45.+2) wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. So kam Eliah Henschel zu seinem Debüt bei der Ersten. Er musste gleich nach der Pause erstmals hinter sich greifen, als Ilhan (50.) auf 1:3 stellte. Yannick Ruß (56.) verkürzte, doch Edison Qenaj (57.) und erneut Ilhan (75.) legten nach. „Eine grundsolide Leistung der Botnanger, die aggressiv zu Werke gegangen sind. Damit sind wir nicht zurechtgekommen“, räumte Oberjettingens Abteilungsleiter Marcus Ruß ein.

TV Darmsheim lässt sich erneut vom SV Bonlanden düpieren

SV Bonlanden – TV Darmsheim 4:2 (2:0): „Wir müssen auf jeden Fall mindestens fünf Tore schießen. Aber die Überzeugung hat gefehlt“, bilanzierte TVD-Spielertrainer Daniel Knoll. Iakovos Kaligiannidis (25.), Dawid Lebkuchen (38.) und Dennis Adam (50./83.) ließen die Bonlandener jubeln, Tim Schneider (70.) und Simon Lindner (86.) konnten lediglich für die Darmsheimer verkürzen.

SV Rohrau – SpVgg Cannstatt 1:2 (0:2): Die heimstarken Rohrauer mussten sich nach Toren von Claudio Caruso (30.) und Dennis Schmidt (43.) mit 1:2 geschlagen geben, weil Spielertrainer Björn Holz (74.) nur noch verkürzen konnte. „Ein arg hitziges Spiel, wir waren dabei die bessere Mannschaft“, haderte SVR-Coach Matthias Mang. Vielleicht wäre es nicht zur Niederlage gekommen, hätte Simon Kamm (15.) nicht einen Elfmeter verschossen.

Unsere Empfehlung für Sie

„Fußball im Kreis BB“ auf WhatsApp: Unser WhatsApp-Kanal zu Fußball im Kreis Böblingen – so seid ihr kostenlos dabei

„Fußball im Kreis BB“ auf WhatsApp Unser WhatsApp-Kanal zu Fußball im Kreis Böblingen – so seid ihr kostenlos dabei

Exklusive News, Vorschauen und Berichte zum Fußball im Kreis Böblingen erfahren bisher rund 500 Abonnenten unseres WhatsApp-Kanals. Hier lest ihr, wie ihr gratis Teil davon sein könnt.

SV Nufringen tritt gegen TV Echterdingen II auf der Stelle

SV Nufringen – TV Echterdingen II 2:2 (2:1): Calvin Ludolph (4.) und David Müller (26.) brachten die Nufringer zweimal in Front, Patrik Sapina (11.) und Berkant Caliskan (58.) glichen jeweils aus. Raffaele Ciuffreda vergab für die Nufringer aus zwei Metern ein dickes Ding zur dritten Führung. „Das ist ein gewonnener Punkt, damit müssen wir zufrieden sein“, bilanzierte SVN-Spielertrainer Dustin Kappus dennoch.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga, Staffel II: Satter Kracher und Schlenzer beim Comeback-Erfolg des GSV Maichingen

Fußball-Landesliga, Staffel II Satter Kracher und Schlenzer beim Comeback-Erfolg des GSV Maichingen

Lange rannte der GSV Maichingen einem Rückstand hinterher, am Ende gewann er aber doch noch in der Fußball-Landesliga, Staffel II. Einer, der einen Fehler begangen hatte, wurde am Ende noch zum Helden.
Von Sascha Berger
Fußball-Bezirksliga: „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg

Fußball-Bezirksliga „Nicht die nötigen Extrameter“ – SpVgg Holzgerlingen unterliegt VfL Herrenberg

Der Abstiegskampf bleibt offenbar ein ständiger Begleiter der SpVgg Holzgerlingen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Das 1:2 gegen den VfL Herrenberg war ein Rückschritt.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: Mit diesem Rezept trotzt der TSV Ehningen dem Acker des Gegners

Fußball-Landesliga, Staffel II Mit diesem Rezept trotzt der TSV Ehningen dem Acker des Gegners

Der TSV Ehningen ist dank eines am Ende souveränen 3:0-Sieges beim FV Neuhausen neuer Dritter der Fußball-Landesliga, Staffel II – und das punktgleich mit dem Relegationsplatzinhaber.
Von Michael Schwartz
Handball-Oberliga Frauen: „Passt aktuell leider ins Bild“ – Trainer der HSG Böblingen/Sindelfingen hadert

Handball-Oberliga Frauen „Passt aktuell leider ins Bild“ – Trainer der HSG Böblingen/Sindelfingen hadert

War es das mit der Oberliga-Meisterschaft? Die Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen kommen schon wieder nicht über ein Unentschieden hinaus, obwohl mehr drin gewesen wäre.
Von Kevin Schuon
Handball-Verbandsliga Männer: Diese Leistung der HSG Böblingen/Sindelfingen ist einfach unerklärlich

Handball-Verbandsliga Männer Diese Leistung der HSG Böblingen/Sindelfingen ist einfach unerklärlich

Ein Debakel für die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen. Kein Spieler erreicht seine Normalform. Dazu haben die BöSis wahrscheinlich schon wieder ein Torwartproblem.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: Zweites 1:1 in Folge – ist Glas bei der SV Böblingen halb voll oder halb leer?

Fußball-Landesliga, Staffel II Zweites 1:1 in Folge – ist Glas bei der SV Böblingen halb voll oder halb leer?

Früher Rückstand, Ausgleich kurz nach der Pause, Chancen zum Sieg, aber auch die Gefahr einer Niederlage. Die SV Böblingen hat in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gemischte Gefühle.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: So gelang dem VfL Sindelfingen die Überraschung gegen den Spitzenreiter

Fußball-Landesliga, Staffel II So gelang dem VfL Sindelfingen die Überraschung gegen den Spitzenreiter

Viel besser hätte es nicht laufen können. Mit einem 3:0 gegen den Spitzenreiter der Fußball-Landesliga, Staffel II, bereitet der VfL Sindelfingen seinem Trainer einen Einstand nach Maß
Von Andreas Reichert
Handball-Oberliga Frauen: SG H2Ku Herrenberg siegt zum vierten Mal in Folge mit zweistelligem Vorsprung

Handball-Oberliga Frauen SG H2Ku Herrenberg siegt zum vierten Mal in Folge mit zweistelligem Vorsprung

Wer soll die SG H2Ku Herrenberg aufhalten? In der aktuellen Form dürfte alles auf den Titel in der Handball-Oberliga der Frauen herauslaufen. Auch wenn der Trainer noch Kritikpunkte hat.
Von Peter Gebhardt
Handball-Oberliga Männer: Guter Beginn der SG H2Ku Herrenberg endet doch in sportlichem Desaster

Handball-Oberliga Männer Guter Beginn der SG H2Ku Herrenberg endet doch in sportlichem Desaster

Eigentlich legten die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg in ihrem jüngsten Auswärtsspiel einen Traumstart hin. Doch der war schnell verpufft, es ging mal wieder rapide bergab.
Von Peter Gebhardt
Handball-Oberliga Frauen: Knappes Ergebnis im Hinspiel ist für die SG H2Ku Herrenberg Warnung genug

Handball-Oberliga Frauen Knappes Ergebnis im Hinspiel ist für die SG H2Ku Herrenberg Warnung genug

Beim 32:31 im Hinspiel beim VfL Pfullingen kamen die Oberliga-Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg gerade so mit dem Sieg davon. So eng soll es nun zu Hause nicht noch einmal werden.
Von Peter Gebhardt
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 
 