Fußball-Bezirksliga Paukenschlag – SpVgg Holzgerlingen gewinnt 6:0 in Vaihingen
Beim TSV Musberg hätte der TSV Dagersheim in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen einen Punkt verdient gehabt, steht jedoch am Ende mit leeren Händen da.
Beim TSV Musberg hätte der TSV Dagersheim in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen einen Punkt verdient gehabt, steht jedoch am Ende mit leeren Händen da.
Paukenschlag der SpVgg Holzgerlingen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Beim SV Vaihingen feierten die Holzgerlinger einen 6:0-Auswärtssieg, weshalb Spitzenreiter TV Darmsheim (3:2 gegen TV Echterdingen II) seinen Vorsprung auf Vaihingen auf fünf Punkte ausbaut. Direkt im Nacken sitzen dem TVD jetzt TSV Jahn Büsnau und ASV Botnang (6:0 gegen den kriselnden SV Rohrau).