Fußball-Bezirksliga: Paukenschlag – SpVgg Holzgerlingen gewinnt 6:0 in Vaihingen

Paukenschlag der SpVgg Holzgerlingen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Beim SV Vaihingen feierten die Holzgerlinger einen 6:0-Auswärtssieg, weshalb Spitzenreiter TV Darmsheim (3:2 gegen TV Echterdingen II) seinen Vorsprung auf Vaihingen auf fünf Punkte ausbaut. Direkt im Nacken sitzen dem TVD jetzt TSV Jahn Büsnau und ASV Botnang (6:0 gegen den kriselnden SV Rohrau).

SV Deckenpfronn – SV Nufringen 3:1 (3:0): „Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und haben auch in der Höhe verdient 3:0 zur Pause geführt“, sagte SVD-Coach Alex Thies. „Nach dem Wechsel waren wir nicht mehr aktiv in den Zweikämpfen.“ Der SVN trat stark ersatzgeschwächt an und konnte deshalb wenig Paroli bieten. „Mit und gegen den Ball waren wir zu schlecht. Ein dürftiges Niveau“, winkte Spielertrainer Dustin Kappus ab, der sich zur Pause auswechselte, Niklas Wunsch (17./42.) und Noah Kimmerle (23./Elfmeter) trafen für den SVD, Markus Kaupp (83.) konnte noch verkürzen.

TV Darmsheim – TV Echterdingen II 3:2 (2:0): Mit dem gleichen Ergebnis wie in der Vorrunde, nur diesmal mit dem Sieger TVD, endete diese Partie. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung, wir haben einen Traumstart erwischt“, berichtete TVD-Spielertrainer Daniel Knoll. Sebastian Vukoja (2.), Leon Kuonath (12.) und Simon Zweigle (73.) sechs Minuten nach seiner Einwechslung sorgten für den Heimsieg, der durch Tore von Felix Steyer (56.) und Julien Boll (74.) im Gefahr geriet. „Es ging hoch und runter, aber unser Keeper Alex Dieterle hat uns im Spiel gehalten“, so Knoll.

ASV Botnang – SV Rohrau 6:0 (3:0): Die Rohrauer gehen schweren Zeiten entgegen. „Wir haben gegen einen guten und heimstarken Gegner gespielt“, betonte SVR-Trainer Matthias Mang einerseits. Andererseits sei es in allen Belangen ein Tick zu wenig gewesen. „Es war ein schlechtes Spiel. In den engen Zweikämpfen und bei 50:50-Schirientscheidungen lief es gegen uns.“ Rick Hachenbruch (4./21.), Edison Qenaj (42. und 84./Elfmeter), Mirlind Kamberi (63.) und Daniel Schweizer (82.) machten das halbe Dutzend voll.

SV Vaihingen – SpVgg Holzgerlingen 0:6 (0:4): „Irgendwie tun wir uns in der Fremde deutlich leichter“, weiß SpVgg-Trainer Bernd Gluiber selbst nicht so recht, warum es auswärts läuft. „Wir haben schnell zwei Tore gemacht und im ganzen Spiel wenig zugelassen. Dabei waren wir robust in den Zweikämpfen und haben auch taktisch klug agiert.“ Einen Viererpack schnürte Max Horn (7./22./48./90.), die weiteren Treffer markierten Marco Quaranta (3.) und Kapitän Luca Conforti (39.).

Croatia Stuttgart – VfL Oberjettingen 3:4 (1:3): Das Schlusslicht sendet ein Lebenszeichen und holte seinen zweiten Saisonsieg. „Wir waren sehr effektiv, zumal Croatia keine gute Rückwärtsbewegung hatte“, erzählte VfL-Spielleiter Yannick Ruß, der selbst zweimal (34./45.+2) traf. Lucas Flister und wie schon in der Vorwoche auf den letzten Drücker Simon Dengler (90.+3) erzielten die weiteren Tore. Ante Nikic (4.), David Vukovic (68.) und Duje Tokic (84.) trugen sich für die Kroaten in die Torschützenliste ein. „Nach der Pause haben die Gastgeber viel Druck gemacht und am Ende alles nach vorne geworfen“, hatte Ruß in der sehr langen Nachspielzeit noch bange Minuten zu überstehen.

TSV Musberg – TSV Dagersheim 2:1 (1:1): Ruben Martins (19.) brachte die Einheimischen in Front, Robin Volz (36.) glich aus, doch Julien Kappeler (59.) gelang der Siegtreffer. „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, urteilte Dagersheims Trainer Tim Lehle. „Wir hätten wir Pause führen können, danach haben wir uns etwas einschläfern lassen. Wenn man unten drin steht, bekommt man ein Gegentor durch einen Sonntagschuss.“ Trotzdem war ein Remis möglich, eine Hundertprozentige vergab Markus Pilz kurz vor Schluss. Die Gelb-Rote-Karte sah Dagersheims Alican Ocak (88.)

VfL Herrenberg – SpVgg Cannstatt 3:3 (1:0): „Unerklärlich“, grummelte VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. „Wir hatten unzählige Chancen, während Cannstatt dreimal gefährlich vor das Gehäuse kommt und wir die Gäste zum Toreschießen einladen.“ Deshalb fühle sich der Punkt wie eine Niederlage an. Lyonel Baurycza (29.), Steven Franguere (49.) und Maxime Andritschke (71.) brachten den VfL dreimal in Front, Claudio Caruso (47./79.) und Aimar Garayoa (69.) glichen jeweils aus.