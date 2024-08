Nach Wandel vom Vorzeige- zum Chaosverein – was kommt nun?

Beim Vizemeister hoffen alle, dass nach zahlreichen Turbulenzen endlich wieder Ruhe einkehrt. Klar ist: Nach dem unerwarteten Ausstieg mehrerer Leistungsträger braucht es einen Neuaufbau, für welchen zumindest der neue Trainer optimistisch ist.

Franz Stettmer 05.08.2024 - 18:30 Uhr

Nicht wenige hätten in Anbetracht der Ausgangslage wohl dankend abgewunken. Mario Kienle nicht. Der musste nach eigener Aussage „erst gar nicht überlegen“, als die Anfrage kam. „Es ist eine Ehre für mich, dass ich so einen Traditionsverein trainieren darf“, sagt der 55-Jährige. Und so kommt es, dass der Stettener und einstige Oberliga-Kicker des SSV Reutlingen nun derjenige ist, der beim SV Bonlanden die schwere Aufgabe des notgedrungenen Neuaufbaus anleitet.