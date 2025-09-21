Fußball-Bezirksliga: Sieben Tore-Wahnsinn – SVK schlägt Aldingen deutlich

Tom Schneider hatte keine Zeit, das sensationelle 7:1 des SV Kornwestheim in der Fußball-Bezirksliga gegen den an diesem Tag völlig desaströsen Meisterschafts-Mitfavoriten TV Aldingen zu feiern. Der Neuzugang des TSV Münchingen musste nach seinen zwei Treffern im Derby direkt unter die Dusche und wieder zur Arbeit. „Das zeigt mir, wie on fire die Spieler sind. Das macht richtig Spaß“, freut sich der Trainer Roberto Raimondo.

Ebenjener Schneider brachte die Kornwestheimer in Aldingen auf Kurs. Bereits nach fünf Minuten erzielte der Mittelfeldspieler mit einem sehenswerten Lupfer die Führung für die Gäste. Nur vier Minuten später erhöhte Danny Schima nach Zuspiel von Sandro Freitas auf 2:0. „Dann musste Aldingen schon etwas aufmachen, was uns sehr entgegenkam“, berichtet Raimondo. Spielerisch leicht kombinierten sich die Gäste anschließend in einem temporeichen Spiel durch die Aldinger Hintermannschaft. Freitas mit einem sensationellen Weitschuss in den Winkel (22. Minute) und erneut Schneider nach Vorlage vom Spielführer Marco Reichert (44.) machten es bereits in der ersten Hälfte deutlich. „Aldingen hat kein schlechtes Spiel gemacht und hatte auch mehr Spielanteile, aber wir haben immer zur richtigen Zeit getroffen“, sagt Raimondo. Zudem vereitelte der hervorragend aufgelegte Keeper Steffen Scheck mehrere Chancen.

Der Treffer von Gian Luca Altobelli in der 47. Minute zum 5:0 zog den Aldingern dann den Stecker. Zwar verkürzte Kaan Cinar kurz darauf noch einmal (51.), ein wirkliches Aufbäumen blieb jedoch aus. Issa Mira nach Pass von Doppeltorschütze Schneider (76.) und erneut Schima per Kopf (81.) sorgten dann für den Endstand. „Wir hätten sogar noch mehr Tore machen können, das wäre aber zu viel des Guten gewesen“, weiß Raimondo. „Wenn man bedenkt, wer alles bei uns gefehlt hat, dann ist es umso kurioser“, sagt der SVK-Coach. Unter anderem der letztjährige Top-Torjäger Lionel Schmidt befindet sich aktuell im Urlaub.

Die Kornwestheimer feiern damit in ihrem erst dritten Saisonspiel den zweiten Sieg. „Es ist ein sehr ordentlicher Start für uns“, ist Raimondo zufrieden. „Jetzt wird es aber richtig hart“, fügt er an. Nach dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Besigheim stehen für den SV Kornwestheim wegen der zu Saisonbeginn verlegten Spiele und dem Bezirkspokal vier Englische Wochen bevor – sollte das Team gegen Asperg in die nächste Pokalrunde einziehen, werden daraus sogar fünf.