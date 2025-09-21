 
Fußball-Bezirksliga Sieben Tore-Wahnsinn – SVK schlägt Aldingen deutlich

Danny Schima traf gegen Aldingen zwei Mal. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Kornwestheimer Fußballer überrollen den Mitfavoriten und gewinnen das Bezirksligaspiel auswärts mit 7:1. Ein Matchwinner kann den Derby-Sieg nicht lange feiern.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Tom Schneider hatte keine Zeit, das sensationelle 7:1 des SV Kornwestheim in der Fußball-Bezirksliga gegen den an diesem Tag völlig desaströsen Meisterschafts-Mitfavoriten TV Aldingen zu feiern. Der Neuzugang des TSV Münchingen musste nach seinen zwei Treffern im Derby direkt unter die Dusche und wieder zur Arbeit. „Das zeigt mir, wie on fire die Spieler sind. Das macht richtig Spaß“, freut sich der Trainer Roberto Raimondo.

 

Ebenjener Schneider brachte die Kornwestheimer in Aldingen auf Kurs. Bereits nach fünf Minuten erzielte der Mittelfeldspieler mit einem sehenswerten Lupfer die Führung für die Gäste. Nur vier Minuten später erhöhte Danny Schima nach Zuspiel von Sandro Freitas auf 2:0. „Dann musste Aldingen schon etwas aufmachen, was uns sehr entgegenkam“, berichtet Raimondo. Spielerisch leicht kombinierten sich die Gäste anschließend in einem temporeichen Spiel durch die Aldinger Hintermannschaft. Freitas mit einem sensationellen Weitschuss in den Winkel (22. Minute) und erneut Schneider nach Vorlage vom Spielführer Marco Reichert (44.) machten es bereits in der ersten Hälfte deutlich. „Aldingen hat kein schlechtes Spiel gemacht und hatte auch mehr Spielanteile, aber wir haben immer zur richtigen Zeit getroffen“, sagt Raimondo. Zudem vereitelte der hervorragend aufgelegte Keeper Steffen Scheck mehrere Chancen.

