Fußball-Bezirksliga Sieben Tore-Wahnsinn – SVK schlägt Aldingen deutlich
Die Kornwestheimer Fußballer überrollen den Mitfavoriten und gewinnen das Bezirksligaspiel auswärts mit 7:1. Ein Matchwinner kann den Derby-Sieg nicht lange feiern.
Tom Schneider hatte keine Zeit, das sensationelle 7:1 des SV Kornwestheim in der Fußball-Bezirksliga gegen den an diesem Tag völlig desaströsen Meisterschafts-Mitfavoriten TV Aldingen zu feiern. Der Neuzugang des TSV Münchingen musste nach seinen zwei Treffern im Derby direkt unter die Dusche und wieder zur Arbeit. „Das zeigt mir, wie on fire die Spieler sind. Das macht richtig Spaß“, freut sich der Trainer Roberto Raimondo.