Christopher Eisenhardt vermieste der Sportvereinigung einst den Aufstieg in die Landesliga, jetzt ist er der neue Trainer beim Fußball-Bezirksligisten.

Marius Gschwendtner 13.01.2025 - 17:30 Uhr

In der Saison 2021/22 lieferten sich der TSV Bernhausen und die Spvgg Cannstatt ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Am Ende war der knappe 3:2-Hinspielsieg im direkten Duell das Zünglein an der Waage, das die Bernhäuser in die Landesliga brachte. Damals an der Seitenlinie der Veilchen: Christopher Eisenhardt. Nun soll dieser als Cheftrainer den Cannstatter Bezirksligisten zu neuen Erfolgen führen. „Cannstatt ist ein guter und solider Bezirksligist mit einem aus meiner Sicht guten Ruf“, sagt Eisenhardt über den Reiz seines neuen Clubs.