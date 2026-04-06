Die SpVgg Holzgerlingen muss von einem Betreuer der Fußballmannschaft Abschied nehmen. Aufgrund des Trauerfalls sind Spiele des Clubs abgesetzt worden.

Die SpVgg Holzgerlingen trauert um Benjamin Wössner. Laut des Vereins ist der Betreuer der ersten Mannschaft am Ostersamstag nach kurzer schwerer Krankheit mit gerade einmal 43 Jahren verstorben. Seit 1992 war er ein fester Bestandteils des Vereins. Zunächst stand er als Spieler für die SpVgg Holzgerlingen II auf dem Feld, in den vergangenen Jahren unterstützte er mit großem Engagement das Betreuerteam der ersten Mannschaft. „Diese Aufgabe erfüllte er stets mit Herzblut und echter Begeisterung“, hieß es in einer Mitteilung.

 

Benjamin Wössner bleibt in Erinnerung

Sein Wirken sei nie laut gewesen und doch von großer Bedeutung, heißt es da weiter. „Es fällt uns schwer zu begreifen, dass er nicht mehr bei uns ist. Wir müssen viel zu früh Abschied nehmen – von einem Menschen, mit dem wir noch so viele gemeinsame Momente erleben wollten“, schrieb der Verein darüber hinaus. Seine Hilfsbereitschaft, seine ruhige Art sowie die vielen Stunden auf und neben dem Platz würden in Erinnerung bleiben: „Lieber Benni, wir danken dir von Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dein Andenken in Ehren halten. Ruhe in Frieden.“ Aufgrund des Todesfalls wurden die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft am vergangenen Osterwochenende abgesetzt.