Benjamin Wössner bleibt in Erinnerung

Sein Wirken sei nie laut gewesen und doch von großer Bedeutung, heißt es da weiter. „Es fällt uns schwer zu begreifen, dass er nicht mehr bei uns ist. Wir müssen viel zu früh Abschied nehmen – von einem Menschen, mit dem wir noch so viele gemeinsame Momente erleben wollten“, schrieb der Verein darüber hinaus. Seine Hilfsbereitschaft, seine ruhige Art sowie die vielen Stunden auf und neben dem Platz würden in Erinnerung bleiben: „Lieber Benni, wir danken dir von Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dein Andenken in Ehren halten. Ruhe in Frieden.“ Aufgrund des Todesfalls wurden die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft am vergangenen Osterwochenende abgesetzt.