Die SpVgg Holzgerlingen muss von einem Betreuer der Fußballmannschaft Abschied nehmen. Aufgrund des Trauerfalls sind Spiele des Clubs abgesetzt worden.
06.04.2026 - 20:20 Uhr
Die SpVgg Holzgerlingen trauert um Benjamin Wössner. Laut des Vereins ist der Betreuer der ersten Mannschaft am Ostersamstag nach kurzer schwerer Krankheit mit gerade einmal 43 Jahren verstorben. Seit 1992 war er ein fester Bestandteils des Vereins. Zunächst stand er als Spieler für die SpVgg Holzgerlingen II auf dem Feld, in den vergangenen Jahren unterstützte er mit großem Engagement das Betreuerteam der ersten Mannschaft. „Diese Aufgabe erfüllte er stets mit Herzblut und echter Begeisterung“, hieß es in einer Mitteilung.