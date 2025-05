Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böbl.: Einspruch, Fünferpack und ein weiterer Absteiger

In der Fußball-Bezirksliga heißt der Absteiger Nummer fünf ABV Stuttgart. Vieles deutet auf den TSV Münster als Nummer sechs hin.

Vorentscheidendes sowie Entscheidendes hatte der 31. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen zu bieten. Der Spitzenreiter TSV Plattenhardt hat sich durch einen 1:0-Sieg beim hartnäckigsten Konkurrenten Spvgg Cannstatt (siehe „Lesen Sie auch“) den Weg zum Titel so gut wie geebnet, kann diesen am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Musberg bereits perfekt machen. Darüber hinaus steht mit dem ABV Stuttgart nun der fünfte von sechs gesuchten Absteigern fest. Zudem hatten zwei Spieler an diesem Spieltag ihr Visier extrem gut eingestellt, trafen vier beziehungsweise fünfmal ins gegnerische Netz und wird ein ehemaliger Cheftrainer nun Teil eines anleitenden Trios.