Erster gegen Zweiter – am Sonntag entscheidet sich im direkten Duell zwischen dem TSV Plattenhardt und der Spvgg Holzgerlingen die Herbstmeisterschaft. Ein Vergleich der beiden Teams. Und welche Rolle ein ehemaliger VfB- und Junioren-Nationalkicker spielt.

Franz Stettmer 28.11.2024 - 18:05 Uhr

Das hätte kein Regisseur besser hinkriegen können: letzter Hinrunden-Spieltag – und wann kommt es zum Gipfelduell der beiden Topteams der Staffel? Genau, mit dramaturgisch perfektem Spannungsbogen eben an diesem Sonntag (Weilerhau, 14 Uhr). In der direkten Begegnung des Ersten TSV Plattenhardt mit dem Zweiten Spvgg Holzgerlingen fällt die Entscheidung über den inoffiziellen Herbstmeistertitel in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Ein Blick auf die beiden Kontrahenten.