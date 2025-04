Von wegen bereits entschiedenes Meisterrennen: Eine doppelte Last-Minute-Panne des TSV Plattenhardt bringt neue Spannung. Derweil fällt in Münster das wohl kurioseste Tor der Saison und zeichnen sich in Musberg und Rohr Trainerentscheidungen ab.

Franz Stettmer und Harald Landwehr 21.04.2025 - 17:04 Uhr

In Münster das wohl kurioseste Tor dieser Saison, für Cannstatt der Sechs-Minuten-Hattrick eines Fünffachschützen und beim Spitzenreiter TSV Plattenhardt der große Osterfrust – unter diesen Eckdaten hat die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen am Wochenende ihren 26. Spieltag absolviert. In rein tabellarischer Hinsicht steigt derweil die Spannung. Zum einen vorne, wo aus dem bis vor kurzem noch vermuteten Plattenhardter Titelsolo nun ein Aufstiegsdreikampf werden könnte. Zum anderen hinten, wo vier Mannschaften um den rettenden elften Platz wetteifern (TSV Musberg, TSV Münster, Türkischer SV Herrenberg, ABV Stuttgart). Die bislang fünfte, die Sportvg Feuerbach, steht hingegen nach einer Niederlage in ihrem aktuellen Alles-oder-nichts-Spiel vor dem Aus in der Staffel. Der erstmalige Abstieg in die Kreisliga A dürfte für den Traditionsclub nicht mehr zu verhindern sein.