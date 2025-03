Das Gehen und Kommen auf den Chefposten in der Staffel geht weiter. Welcher Verein diesmal betroffen ist. Außerdem: das Comeback eines kriselnden Torjägers, eine Echterdinger rote Karte mit vorheriger Spuck-Attacke und ein Rohrer Eigentor des Monats.

Franz Stettmer und Torsten Streib 24.03.2025 - 17:55 Uhr

Es gibt Rekorde, auf die man stolz sein kann, auf andere weniger. Mittlerweile geht die Entwicklung dahin, dass die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen in ihrer Premierensaison auch in einer wenig rühmlichen Rubrik gleich einmal Maßstäbe setzt. Stichwort Trainerwechsel. Seit diesem Wochenende steht der Zähler bereits bei sieben. Die Sportvg Feuerbach und der Türkische SV Herrenberg sind die beiden nächsten Vereine, bei denen für den Amtsinhaber vorzeitig Schluss ist, wenngleich aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen. Aus rein sportlicher Sicht hat sich derweil der Tabellenführer TSV Plattenhardt auch von seinem Angstgegner nicht vom Kurs „Landesliga“ abbringen lassen, fällt in den Derbysieg-Freudenkelch des TV Echterdingen II ein dicker Wermutstropfen und wird der SV Vaihingen zum Opfer einer faustdicken Überraschung des Spieltags.