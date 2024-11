Am 15. Spieltag platzt einem Coach der Kragen, treffen vier Spieler als Matchwinner ihrer Teams mehrfach und bahnt sich ein krasser Abstiegskampf an. Derweil bleiben für den Halbzeitmeistertitel nur noch zwei Kandidaten: Plattenhardt und Holzgerlingen.

Franz Stettmer 18.11.2024 - 18:50 Uhr

Ein Führungsduo TSV Plattenhardt und Spvgg Holzgerlingen, das der Konkurrenz enteilt. Zwei Verfolger, die Frust schieben. Und ein Kampf gegen den Abstieg, in dem sich für diese Saison Rekordverdächtiges abzeichnet. Das sind die tabellarischen Eckdaten in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf der fußballerischen Schlussgeraden dieses Kalenderjahrs. Für die Mehrzahl der beteiligten Mannschaften bringt es der Bonlandener Trainer Carmine Napolitano dabei so auf den Punkt: „Man muss diesmal ja schon fast Meister werden, wenn man nicht um den Klassenverbleib bangen will.“ Das ist zwar bewusst etwas überspitzt formuliert, im Kern aber nicht weit von der Wahrheit entfernt. Aktuell beginnt der Bereich der Teams, die rechnend nach unten blicken müssen, bei Rang fünf.