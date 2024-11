Während die Konkurrenz an den beiden nächsten Wochenenden noch um Punkte spielt, geht der Tabellenfünfte vorzeitig in die Winterpause.

Franz Stettmer 27.11.2024 - 11:50 Uhr

Der Fußball-Bezirksligist SV Vaihingen hat seine beiden letzten Punktspiele des Kalenderjahrs abgesagt und geht somit vorzeitig in die Winterpause. Grund ist ein Todesfall im Mannschaftskreis. „Wir sind gerade alle geschockt. Die Mannschaft ist in diesem Jahr nicht mehr in der Lage, Fußball zu spielen“, sagt der sportliche Leiter Benjamin Schiffner.