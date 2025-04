Fußball Verbandsliga TSV Heimerdingen: Die Sehnsucht nach dem ersten Sieg

Fußball-Verbandsligist TSV Heimerdingen will am Samstag bei der TSG Balingen II den ersten Dreier des Jahres in der Verbandsliga holen. „Es ist eine Frage der Einstellung“, sagt Trainer Daniel Riffert.