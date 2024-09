Mit einem Sieg gegen den Tabellenführer bleibt der TSV Münster die Überraschung dieser Saison. Derweil lässt bei der Konkurrenz ein Zehn-Sekunden-Tor staunen und kassiert der SV Bonlanden seine höchste Heimschlappe seit mehr als zwölf Jahren.

Franz Stettmer und Torsten Streib 30.09.2024 - 18:30 Uhr

Das mutmaßlich schnellste Tor der Stuttgarter Bezirksliga-Geschichte, der höchste Sieg des SV Vaihingen in gut 30 Jahren Klassenzugehörigkeit und vor allem der nächste Streich des Favoritenschrecks der Staffel – das sind die Schlagzeilen zum siebten Fußball-Spieltag der Saison. An dem hat es der TSV Münster tatsächlich erneut getan. In der Spvgg Holzgerlingen, Spitzenreiter und bisherige Torfabrik, hat der Vorjahresaufsteiger den nächsten Großen zu Fall gebracht. Ein 1:0-Coup, der das Gedrängel in der oberen Tabellenhälfte verstärkt. Vom Ersten bis zum Siebten sind es nun gerade einmal drei Punkte.