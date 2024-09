Dem TSV Musberg gelingt mit einem 5:1 die Überraschung des Spieltags. Derweil betreffen bei der Spvgg Cannstatt die angekündigten Konsequenzen auch den Kapitän. Und vier Teams legen in ihren Kadern nach, Croatia Stuttgart mit einem Ex-Profi.

Franz Stettmer 23.09.2024 - 18:43 Uhr

Eine Acht-Tore-Debakel für die zuletzt mit formstärkste Mannschaft der Staffel (SV Vaihingen), ein Hinterbänkler, der vor allem dank seiner beiden Teamjüngsten den Spitzenreiter mit 5:1 zerlegt (TSV Musberg), und ein „Tor-des-Jahres“-würdiger Trefferstreich (SV Bonlanden) – auch an ihrem sechsten Spieltag hat sich die neue Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen wieder als Wundertüte präsentiert. Dazu passt ebenso, dass es in der Spvgg Holzgerlingen den bereits vierten unterschiedlichen Tabellenersten gibt. Und: dass aktuell gleich vier Mannschaften personell nachgelegt haben. Sie waren am Sonntag mit kurzfristigen weiteren Neuzugängen am Start, in zwei Fällen mit Oberliga- und in einem sogar mit Zweitliga-Erfahrung.