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Fußball-Bezirksliga Suche beendet: Der neue Büsnauer Trainer kommt aus der Landesliga

Fußball-Bezirksliga: Suche beendet: Der neue Büsnauer Trainer kommt aus der Landesliga
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Jonathan Ariaratnam (linkss) wird die Nachfolge von Dominik Lenhardt (rechts) antreten. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfe, Günter Bergmann

Der Überraschungsdritte verpflichtet Johnson Ariaratnam als Nachfolger des scheidenden Dominik Lenhardt. Was für ihn spricht und warum der Neue seinen Heimatverein verlässt.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

In welcher Spielklasse die Fußballer des TSV Jahn Büsnau in der nächsten Saison um Punkte kämpfen werden, ist noch offen. Schließlich darf der Aufsteiger als derzeitiger Überraschungsdritter der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen sogar noch vom Durchmarsch in die Landesliga träumen. Wer von Juli an am Adolf-Engster-Weg als neuer Trainer die Kommandos geben wird, steht dagegen nun fest. Und auch dabei wartet der Verein mit einem Ergebnis auf, das wohl keiner auf dem Tippzettel hatte. Johnson „Johnny“ Ariaratnam – so heißt der künftige Nachfolger des Noch-Amtsinhabers Dominik Lenhardt, der wie berichtet zum Staffelrivalen Spvgg Holzgerlingen wechseln wird.

 

Johnny wer? Dass diese Frage von vielen kommt, war Papa Ralf Lenhardt, dem sportlichen Leiter der Büsnauer, klar. „Wir haben uns bewusst für einen jungen, ambitionierten Coach entschieden“, sagt er. Bekanntheitsgrad dabei zweitrangig. Überzeugt hat ihn bei seinem „Wunschkandidaten“: „Er hat eine klare Spielidee mit viel Ballbesitz und dynamischem Umschaltspiel.“ Eben dies habe man gesucht.

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Kommen wird Ariaratnam vom Landesligisten SV Böblingen, bei dem er seit Saisonbeginn als Co-Trainer fungiert. Ebenfalls in Böblingen hatte der heute 40-Jährige zuvor dreieinhalb Jahre lang für die zweite Mannschaft verantwortlich gezeichnet. Sein größter Erfolg dabei: der Aufstieg als Spielertrainer in die Kreisliga A. Ja, überhaupt Böblingen: Ariaratnam wohnt dort, hat seine komplette Jugendkickerzeit dort verbracht und dann auch einen beträchtlichen Teil seiner Erwachsenenkarriere. Zwischendurch sammelte er als Spieler Erfahrung unter anderem beim MTV Stuttgart und TSV Schönaich. Letztgenannter war damals in der Verbandsliga seine klassenhöchste Station.

Und nun also demnächst Büsnau. Nachdem Ariaratnams zuletzt leise Hoffnungen, in Böblingen zum Cheftrainer aufzusteigen, unerfüllt geblieben sind, kam die Anfrage aus der Vaihinger Ecke gerade recht. „Die sportliche Perspektive dort ist gut. Und es ist ein Verein, bei dem man in Ruhe arbeiten kann“, sagt Ariaratnam. Ein Zusatz, bei dem sich manch einer seinen Teil denken mag. In seinem aktuellen Club hat sich zuletzt eine turbulente Nachricht an die andere gereiht. Trainerwechsel, Spielerwechsel, bevorstehender Komplettumsturz im Kader – mithin das komplette Gegenteil von Ruhe.

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Beruflich ist Ariaratnam im Datenmanagement bei Mercedes tätig – ein Job, der analytische Fähigkeiten erfordert. Solche können auch im Fußball hilfreich sein. Unterstützen werden ihn in Büsnau zwei Co-Trainer: Yannik Breuninger, der dieses Amt auch jetzt schon ausübt, sowie Sebastian Lenhardt. Der 27-Jährige, Jüngster im bisherigen Büsnauer Lenhardt-Triumvirat, bleibt zugleich als Spieler erhalten.

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