In welcher Spielklasse die Fußballer des TSV Jahn Büsnau in der nächsten Saison um Punkte kämpfen werden, ist noch offen. Schließlich darf der Aufsteiger als derzeitiger Überraschungsdritter der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen sogar noch vom Durchmarsch in die Landesliga träumen. Wer von Juli an am Adolf-Engster-Weg als neuer Trainer die Kommandos geben wird, steht dagegen nun fest. Und auch dabei wartet der Verein mit einem Ergebnis auf, das wohl keiner auf dem Tippzettel hatte. Johnson „Johnny“ Ariaratnam – so heißt der künftige Nachfolger des Noch-Amtsinhabers Dominik Lenhardt, der wie berichtet zum Staffelrivalen Spvgg Holzgerlingen wechseln wird.