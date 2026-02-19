Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch
Teil eins unserer Rückrundenvorschau: Droht dem vermeintlichen Titelanwärter vollends eine Seuchensaison? Zwei Spieler stehen neu im Kader.
Teil eins unserer Rückrundenvorschau: Droht dem vermeintlichen Titelanwärter vollends eine Seuchensaison? Zwei Spieler stehen neu im Kader.
Ende der Durststrecke für alle Fans des Amateurfußballs. Nach elf Wochen Punktspielpause startet die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen an diesem Sonntag (15 Uhr) mit einem ersten Appetithappen ins neue Kalenderjahr: Die Nachholpartie des SV Bonlanden beim Tabellenführer TV Darmsheim macht den Auftakt, ehe dann eine Woche später erstmals alle 16 Mannschaften wieder im Einsatz sind. Anlass genug, in einer Vorschauserie auf die Ausgangslage der Beteiligten zu schauen. Heute in Teil eins: eben die Bonlandener.