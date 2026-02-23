Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Das 4:4 des Fußball-Bezirksligisten SV Bonlanden am Sonntag im Nachholspiel beim Klassenprimus TV Darmsheim hat für Carmine Napolitano erst ordentliches Staunen und dann Ärger mit sich gebracht, wobei der Trainer bilanziert: „Das Resultat geht völlig in Ordnung.“

Staunen beim Coach vor allem über die ersten 30 Minuten des Gegners. Er habe große Bedenken gehabt, dass die Seinen die Hütte voll bekommen würden. „Die haben uns super gepresst, keine Zeit zum Atmen gelassen und keinen vernünftigen Spielaufbau erlaubt. Kurz gesagt, wir konnten die Bälle nur in die Prärie prügeln.“ Doch: Trotz einer Vielzahl von Möglichkeiten führte Darmsheim durch den Doppelpacker Simon Zweigle und nach einem Gästetreffer von Christian Weiller nur mit 2:1.

Napolitano stellte dann um, versuchte das Zentrum zu verdichten. Mit Erfolg. Plötzlich wurden die Seinen immer stärker, während der Spitzenreiter mehr und mehr seine Linie verlor. Erneut Weiller sowie Iakovos Kaligiannidis wurden zu weiteren Bonlandener Torschützen, ehe Yannic Poet in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar das 4:3 für die Gäste gelang. Der Siegtreffer? Laut dem Schiedsrichter „hätte eine Minute später Schluss sein sollen, war es aber nicht“, ärgert sich Napolitano. Die Folge: Zwei Minuten später gelang Fabian Schneider noch „das glückliche, aber verdiente“ Darmsheimer 4:4.

Weiter geht es für den SV Bonlanden, bei dem Mittelfeldspieler Giancarlo Pinna aufgrund einer alten Muskelverletzung bereits nach 34 Minuten vom Feld musste, mit dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellennachbarn VfL Herrenberg.