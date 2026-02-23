Fußball-Bezirksliga SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark
Zu Beginn des Nachholspiels beim Klassenprimus TV Darmsheim wird es Bonlandes Trainer Napolitano angst und bange, nach dem Spiel ärgert er sich über das 4:4.
Zu Beginn des Nachholspiels beim Klassenprimus TV Darmsheim wird es Bonlandes Trainer Napolitano angst und bange, nach dem Spiel ärgert er sich über das 4:4.
Das 4:4 des Fußball-Bezirksligisten SV Bonlanden am Sonntag im Nachholspiel beim Klassenprimus TV Darmsheim hat für Carmine Napolitano erst ordentliches Staunen und dann Ärger mit sich gebracht, wobei der Trainer bilanziert: „Das Resultat geht völlig in Ordnung.“