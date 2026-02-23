 
Fußball-Bezirksliga SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

1
Christian Weiller beim Kopfball. Er erzielte für den SV Bonlanden zwei Treffer. Foto: Archiv Günter Bergmann

Zu Beginn des Nachholspiels beim Klassenprimus TV Darmsheim wird es Bonlandes Trainer Napolitano angst und bange, nach dem Spiel ärgert er sich über das 4:4.

Das 4:4 des Fußball-Bezirksligisten SV Bonlanden am Sonntag im Nachholspiel beim Klassenprimus TV Darmsheim hat für Carmine Napolitano erst ordentliches Staunen und dann Ärger mit sich gebracht, wobei der Trainer bilanziert: „Das Resultat geht völlig in Ordnung.“

 

Staunen beim Coach vor allem über die ersten 30 Minuten des Gegners. Er habe große Bedenken gehabt, dass die Seinen die Hütte voll bekommen würden. „Die haben uns super gepresst, keine Zeit zum Atmen gelassen und keinen vernünftigen Spielaufbau erlaubt. Kurz gesagt, wir konnten die Bälle nur in die Prärie prügeln.“ Doch: Trotz einer Vielzahl von Möglichkeiten führte Darmsheim durch den Doppelpacker Simon Zweigle und nach einem Gästetreffer von Christian Weiller nur mit 2:1.

