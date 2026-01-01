Auch eine zweite Personalie klärt sich rund um die Festtage. So haben die Filderstädter einen neuen Fußball-Abteilungsleiter.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Von wegen Winterpause gleich Ruhepause. Der Bezirksligist SV Bonlanden hat die Zeit um die Festtage genutzt, um zwei Personalien zu klären. So hat der Verein den Vertrag mit seinem Trainer Carmine Napolitano trotz einer eher enttäuschenden Hinrunde vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Die Zusammenarbeit ist nun bis Sommer 2028 fixiert. „Uns ist es wichtig, dass wir auf dieser Position Kontinuität haben“, sagt Luca Wiedmann.

 

Letzterer steht selbst für den zweiten Punkt: nämlich indem er zusätzlich zu seinem Job als Torhüter der ersten Mannschaft den Posten des Abteilungsleiters übernimmt. Der 29-Jährige beerbt an der Humboldtstraße vorerst kommissarisch Panagiotis Arsos, der aus beruflichen Gründen ausgestiegen ist. Auf der nächsten Abteilungsversammlung will Wiedmann sich fest wählen lassen. Spieler ist er im Verein bereits seit den Bambini.

In der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen waren die Bonlandener vor dieser Saison von der Konkurrenz als einer der Titelfavoriten gehandelt worden. Aktuell belegen sie allerdings nur den elften Tabellenplatz. Weiter geht es für sie im Punktekampf am 22. Februar mit dem Nachholspiel beim Spitzenreiter TV Darmsheim.