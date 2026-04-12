Fußball-Bezirksliga SV Kornwestheim macht es unnötig spannend
Die Bezirksliga-Fußballer des SV Kornwestheim bezwingen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 1:0. Dabei verpassen sie es, den Deckel früher draufzumachen.
Die Bezirksliga-Fußballer des SV Kornwestheim bezwingen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 1:0. Dabei verpassen sie es, den Deckel früher draufzumachen.
„Es passt gerade einfach alles. Das Team ist sportlich wie charakterlich richtig gut drauf. Und nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale waren wir heute stabil, was nicht selbstverständlich ist.“ Es sind lobende Worte, die Trainer Roberto Raimondo am frühen Sonntagabend über sein Bezirksliga-Team beim SV Kornwestheim findet. Es bezwang soeben den Tabellennachbarn FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 1:0 und bleibt damit Teil des überaus spannenden Rennens um Tabellenplatz zwei. Den belegt zwar noch der TSV Münchingen, der aufgrund seiner Personalprobleme seit Winter aber abrutschen dürfte. Dahinter liegen gleich sechs Teams in Lauerstellung – sie alle trennen insgesamt nur drei Punkte.