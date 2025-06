Vielleicht war die Bierdusche in der Jubeltraube der härteste Moment, den der Nicht-Biertrinker Robert Gitschier in dieser Saison durchstehen musste. Sportlich gab es am Sonntag keine Zweifel: Mit einer 5:1-Machtdemonstration gegen einen in der Rückrunde stark aufgetretenen SV Salamander Kornwestheim machte der SV Leonberg/Eltingen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga perfekt.