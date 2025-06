Dank eines 5:1-Siegs über den SV Salamander Kornwestheim sichert sich der SV Leonberg/Eltingen die Meisterschaft in der Bezirksliga Enz/Murr.

Jürgen Kemmner 01.06.2025 - 18:56 Uhr

Dem SV Leonberg/Eltingen ist drei Jahre nach dem Abstieg in der Relegation die Rückkehr in die Fußball-Landesliga gelungen. Das Team von Trainer Robert Gitschier besiegte am Sonntag den SV Salamander Kornwestheim mit 5:1 und kann am letzte Spieltag der Bezirksliga nicht mehr eingeholt werden. Kapitän Marco Seufert brachte seine Mannschaft mit zwei Toren in Front, die weiteren Treffer für den SV Leonberg/Eltingen steuerten Marco Gritsch, Patrick Hofmann (per Strafstoß) und Julian Häusler bei.