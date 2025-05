Der SV Leonberg/Eltingen hat in der Fußball-Bezirksliga einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg gemacht. Die Mannschaft von Trainer Robert Gitschier setzte sich beim TV Aldingen im Gipfeltreffen mit 3:1 durch und steht drei Spieltage vor Schluss mit zwei Zählern Vorsprung auf dem Platz an der Sonne. „Jetzt haben wir es wieder in der eigenen Hand“, freute sich Gitschier.