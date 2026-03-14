Fußball-Bezirksliga SV Pattonville droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz
Gegner TSV Phönix Lomersheim kann den Pattonviller Bezirksligisten in den Abgrund ziehen. Immerhin entspannt sich die Personallage.
Gegner TSV Phönix Lomersheim kann den Pattonviller Bezirksligisten in den Abgrund ziehen. Immerhin entspannt sich die Personallage.
Rutscht der SV Pattonville völlig in den Abstiegskampf hinein? Das Duell an diesem Sonntag um 15 Uhr beim TSV Phönix Lomersheim birgt enorme Brisanz für den Fußball-Bezirksligisten.