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  6. SV Pattonville droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz

Fußball-Bezirksliga SV Pattonville droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz
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Daniel Gelt (Mitte) ist beim SV Pattonville wieder einsatzfähig. Foto: Peter Mann

Gegner TSV Phönix Lomersheim kann den Pattonviller Bezirksligisten in den Abgrund ziehen. Immerhin entspannt sich die Personallage.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Rutscht der SV Pattonville völlig in den Abstiegskampf hinein? Das Duell an diesem Sonntag um 15 Uhr beim TSV Phönix Lomersheim birgt enorme Brisanz für den Fußball-Bezirksligisten.

 

Nach der schwachen spielerischen Leistung und der 1:2-Niederlage gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II sind die Pattonviller den Abstiegsrängen gefährlich nahe gekommen. Nur noch zwei Punkte trennen den auf Rang 14 stehenden kommenden Gegner aus dem Mühlacker Stadtteil von den Pattonvillern. Verliert der SVP, droht er zum dritten Mal in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz zu landen. Trainer Francis Pola ist dennoch entspannt: „Ich sehe das nicht als Bedrohung. Ich denke, es wird bis zum Saisonende um den Klassenerhalt gespielt. Und es sind ja noch über zehn Spiele zu spielen.“ Auch ein Sieg wäre aus seiner Sicht deshalb bei weitem noch kein Befreiungsschlag.

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Pola rechnet in Lomersheim mit einem kampfbetonten Spiel. „Sie sind ähnlich wie wir. An guten Tagen sind sie schwer zu schlagen, an weniger guten Tagen ist etwas zu holen“, sagt der Coach. Sein Team erwischte am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II einen gebrauchten Tag. Aufgrund des Heimvorteils gibt Pola den Lomersheimern die Favoritenrolle.

Personell lichtet sich das Lazarett des Tabellenzwölften allmählich. Torhüter Karl Birkeneder kehrt zurück und wird wieder zwischen den Pfosten stehen. Daniel Gelt, Selvedin Shanmugarajah und der wegen einer roten Karte zuletzt für vier Spiele gesperrte Ruslans Purins sind wieder Kandidaten für den Kader. Weiterhin fehlen Kapitän Philip Mandic und Renats Bulajevs. Mandic befindet sich zwar bereits wieder im Lauftraining, muss aber noch passen. Bulajevs Rot-Sperre endet nach dieser Partie.

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