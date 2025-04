Der Bezirksligist gewinnt im wichtigen Abstiegsduell gegen die SpVgg Renningen mit 5:0. Jetzt steht die Begegnung gegen den SV Salamander Kornwestheim an.

Marius Gschwendtner 27.04.2025 - 20:01 Uhr

Die Kapitänsbinde des SV Pattonville scheint aktuell eine große Bürde zu sein. Schon länger fällt der eigentliche Spielführer des Bezirksligisten Ibrahim Nar verletzt aus, zuletzt flogen dessen Stellvertreter Emrah Akpolat und Johannes Vetter in den vergangenen beiden Partien jeweils mit Rot vom Feld. Beim starken 5:0-Sieg im Abstiegsduell gegen die SpVgg Renningen trug Tobias Uhse die Binde und musste in der zweiten Hälfte mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Zuvor kam er in der 36. Minute gerade so um einen Platzverweis herum, als er mit hoher Intensität von hinten in seinen Gegenspieler rutschte.