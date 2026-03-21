Fußball-Bezirksliga SV Pattonville verlängert mit Trainerteam
Francis Pola und Güney Cömert bleiben auch in der kommenden Saison. Im Abstiegskampf geht es jetzt gegen den TSV Merklingen.
Francis Pola und Güney Cömert bleiben auch in der kommenden Saison. Im Abstiegskampf geht es jetzt gegen den TSV Merklingen.
Es hatte sich schon seit Wochen angebahnt, nun ist es offiziell: Francis Pola und Güney Cömert werden auch in der kommenden Saison den SV Pattonville betreuen. „Ich freue mich sehr. Wir haben einen guten Weg eingeschlagen und die Mannschaft neustrukturiert. Das wollen wir weitermachen“, sagt Pola.