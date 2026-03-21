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  6. SV Pattonville verlängert mit Trainerteam

Fußball-Bezirksliga SV Pattonville verlängert mit Trainerteam

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville verlängert mit Trainerteam
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Vertrag verlängert: Francis Pola und Güney Cömert betreuen auch in der kommenden Saison den SV Pattonville. Foto: Essig

Francis Pola und Güney Cömert bleiben auch in der kommenden Saison. Im Abstiegskampf geht es jetzt gegen den TSV Merklingen.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Es hatte sich schon seit Wochen angebahnt, nun ist es offiziell: Francis Pola und Güney Cömert werden auch in der kommenden Saison den SV Pattonville betreuen. „Ich freue mich sehr. Wir haben einen guten Weg eingeschlagen und die Mannschaft neustrukturiert. Das wollen wir weitermachen“, sagt Pola.

 

Der Inhaber einer Fußballschule ist seit einigen Jahren sportlicher Leiter beim Fußball-Bezirksligisten. In dieser Saison übernahm er nach der Trennung von Michael Felix zunächst interimsmäßig die erste Mannschaft. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Pola und Cömert die Mannschaft bis zur Winterpause stabilisieren sollen. Nach guten Eindrücken wurde die Mission der beiden bis zum Saisonende ausgeweitet. Jetzt bleiben sie auch im kommenden Jahr in der Verantwortung. Dafür hat Pola Teile seiner Aufgaben als sportlicher Leiter verteilt. „Die Prioritäten liegen jetzt anders, dadurch klappt es sehr gut“, sagt Pola. Er freue sich auf die spannende Aufgabe.

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Spannend wird auch das Duell am kommenden Sonntag um 15 Uhr gegen den TSV Merklingen. Seit vergangenem Wochenende liegen die Pattonviller wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. „Wir müssen die neue Situation jetzt mental annehmen“, sagt der Coach.

Pola erwartet einen spielerisch starken Gegner. Insbesondere Angreifer Dzanan Mehicevic sticht bei den Gästen heraus. Der 23-Jährige spielte bei Eintracht Frankfurt in der Junioren-Bundesliga. In dieser Saison erzielte er bereits 17 Treffer.

Personell sieht es bei den Pattonvillern wieder besser aus. Selvedin Shanmugarajah und Daniel Gelt finden immer besser zu ihrer Form. Renats Bulajevs kehrt nach seiner Rot-Sperre zurück. Kai Moor und Philipp Kravchenko werden dagegen fehlen.

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