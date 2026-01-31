 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville: Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung
1
Francis Pola (links) und Güney Cömert betreuen den SV Pattonville auch in der Rückrunde der Bezirksliga. Foto:  

Zum Rückrundenauftakt fehlen dem Fußball-Bezirksligisten mehrere Leistungsträger. Trainer Pola arbeitet weiter an den Baustellen des Teams.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Die Frist wurde unlängst verlängert, die Trainersuche erst einmal auf Eis gelegt – zu gut harmoniert es zwischen Interimstrainer Francis Pola und der Mannschaft des SV Pattonville. Eigentlich hätte der langjährige Sportliche Leiter des Fußball-Bezirksligisten nach der Trennung vom bisherigen Coach Michael Felix (jetzt SG Untertürkheim, Kreisliga B Stuttgart) Anfang Oktober nur bis zur Winterpause übernehmen sollen, weil unter dem Inhaber einer Fußballschule aber der sportliche Aufschwung gelang, bleibt er nun vorerst weiter im Amt.

 

„Das Fazit der Hinrunde fällt durchaus positiv aus, auch mit Blick auf den Trainerwechsel“, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Uhse vor dem Start der Rückrunde am Sonntag beim AKV B.G. Ludwigsburg (14.30 Uhr). Schon nach kurzer Zeit, Ende November, hatte der Vereinschef die positive Arbeit Polas gelobt. Pola und sein spielender Co-Trainer Güney Cömert hätten eine positive Ausstrahlung und die richtige Ansprache, die der Mannschaft gut tue. Wichtig sei jedoch die Arbeit auf dem Platz, die durch ansprechende Trainingsinhalte und den Fokus auf die Fitness geprägt sei. Als Pola und Cömert im Oktober vergangenen Jahres übernahmen, war der Fitnesszustand des Teams nicht optimal. Daher trainiert die Mannschaft seitdem dreimal wöchentlich. Mit Erfolg.

Unsere Empfehlung für Sie

Bezirksliga Enz/Murr: SVP-Coach Francis Pola fährt weiter Doppelschichten

Bezirksliga Enz/Murr SVP-Coach Francis Pola fährt weiter Doppelschichten

Pattonvilles Intermiscoach Francis Pola hilft mit, seinen eigenen Nachfolger zu suchen und strebt gegen den FV Löchgau II den sechsten Saisonsieg an.

Unter dem gebürtigen Kameruner Pola stabilisierte sich die Mannschaft vor allem defensiv und kletterte mit fünf Siegen aus neun Spielen zwischenzeitlich auf den fünften Tabellenplatz. Nach zwei Pleiten zum Jahresabschluss befinden sich die Pattonviller in der engen Liga aktuell auf dem zwölften Platz. „Wenn wir das nach der Rückrunde sind, dann unterschreibe ich das“, sagt Pola. Primäres Ziel sei es, so schnell wie möglich sechs Siege einzufahren, um die magische Marke von 40 Punkten zu erreichen.

Der Inhaber der DFB-A-Lizenz hatte nach seiner Übernahme die Grundordnung geändert und von einer Viererkette auf drei Verteidiger umgestellt. „So hatten wir mehr Stabilität gegen den Ball, weil wir situativ fünf Defensivspieler hatten“, verrät der Coach. Die Defensive steht auch in der Rückrunde im Fokus des Trainers: „Wir wollen weiter so wenig Torchancen zulassen und so wenig Tore kassieren wie möglich.“ In der Vorbereitung rückten Spielaufbau und Chancenverwertung stärker in den Vordergrund. Zwei große Baustellen des Teams, weshalb sich die Pattonviller in diesen Bereichen verbessern wollen. „Man wird am Sonntag sehen, ob es klappt“, sagt Pola.

Mehrere Führungsspieler fehlen dem SVP

Fehlen wird weiterhin Kapitän Philipp Mandic. Der Angreifer konnte in der Winterpause nicht wie geplant wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Mittelfeldspieler Florian Heinz wird die kommenden drei Monate ebenfalls fehlen. Zudem hat sich jüngst Leistungsträger Selvedin Shanmugarajah aus persönlichen Gründen von der Mannschaft verabschiedet. Ersatzkeeper Jan Moor und Standardspezialist Daniel Gelt sind beide angeschlagen. „Damit fehlen uns einige wichtige Führungsspieler“, sagt Pola.

Verstärkt wurde die Mannschaft durch Louis Grimbacher (Bruder von Verteidiger Marvin), Noah Nobiling und Leon Gabler. Alle drei rücken aus der zweiten Mannschaft des SV Pattonville auf. Zudem verstärkt Verteidiger Ruslans Purins vom Ligakonkurrenten TV Pflugfelden das Team als externer Neuzugang.

Weitere Themen

Handball 3. Liga Süd: Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“

Handball 3. Liga Süd Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“

Kapitän Christopher Tinti geht beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim ins 18. Jahr. Am Samstagabend kommt der Tabellendritte HC Erlangen 2 zum Topspiel.
Von Melanie Bürkle
Handball Oberliga: Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Handball Oberliga Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Beim Derby in der Langhanshalle will die SG Schozach-Bottwartal Revanche gegen den TSV Bönnigheim und von Beginn an präsent sein.
Von Melanie Bürkle
Volleyball-Boom in Ludwigsburg: Viel Lob für Barock Volleys: „Die Liga kann dankbar sein für diesen Aufsteiger“

Volleyball-Boom in Ludwigsburg Viel Lob für Barock Volleys: „Die Liga kann dankbar sein für diesen Aufsteiger“

Immer mehr Zuschauer wollen Bundesligist Barock Volleys in Ludwigsburg sehen. Auch Liga-Geschäftsführerin Kim Renkema ist begeistert von der Entwicklung. Wird eine Halle bald zu klein?
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga: Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Handball 3. Liga Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Tabellenführung ausgebaut: Die Kornwestheimer Handballer behalten im Derby-Kracher gegen den VfL Pfullingen einen kühlen Kopf und triumphieren mit 28:24 (16:15.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga: Aufstiegsträume in Kornwestheim: „Wir werden uns über alles Gedanken machen“

Handball 3. Liga Aufstiegsträume in Kornwestheim: „Wir werden uns über alles Gedanken machen“

Doppel-Interview:
Falls die Handballer des SV Kornwestheim sportlich den Aufstieg in die 2. Liga schaffen, sind infrastrukturell für den Klub noch viele Hürden zu meistern.
Von Melanie Bürkle
Handball: SV Kornwestheim: SVK-Gegner Pfullingen rüstet vor dem Derby auf – die Kornwestheimer sind gewarnt

Handball: SV Kornwestheim SVK-Gegner Pfullingen rüstet vor dem Derby auf – die Kornwestheimer sind gewarnt

Nach dem denkwürdigen Hinspiel sind die Handball-Lurchis nun im nächsten Drittliga-Derby beim VfL Pfullingen gefordert. SVK-Coach Alexander Schurr lobt den Transfer der Gastgeber.
Von Melanie Bürkle
Kornwestheimer Ex-Handballer: Was der Teammanager Kugel wirklich hinter den Kulissen tut

Kornwestheimer Ex-Handballer Was der Teammanager Kugel wirklich hinter den Kulissen tut

Fabian Kugel hängte seine Handballschuhe beim SV Kornwestheim bereits an den Nagel. Im Interview spricht er über sein Blitz-Comeback und seine neue Rolle beim Drittligisten.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga: Der Spitzenreiter und Coach Alexander Schurr verlängern

Handball 3. Liga Der Spitzenreiter und Coach Alexander Schurr verlängern

Mit einer starken Trefferquote fegt Drittligist SV Kornwestheim auch den TuS Fürstenfeldbruck mit 35:22 aus der Halle und feiert Weihnachten als Nummer eins.
Von Elke Rutschmann
Handball WM Frauen: Warum das pinkfarbene Trikot ein Glücksbringer für die Dölls ist

Handball WM Frauen Warum das pinkfarbene Trikot ein Glücksbringer für die Dölls ist

Als Ehemann und Zuschauer unterstützt Kornwestheims Rückraumspieler Jan Döll seine Frau Antje bei der Handball-WM und hofft mit ihr auf den Titel.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga: Daniela Thulke ist bei der Habo Geschichte

Handball Verbandsliga Daniela Thulke ist bei der Habo Geschichte

Obwohl die Frauen der Habo Bottwar SG Dritter in der Verbandsliga sind, kommt es zu einem Trainerwechsel: Janine Zieker übernimmt bis Saisonende.
Von Melanie Bürkle
 
 