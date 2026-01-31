Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung
Zum Rückrundenauftakt fehlen dem Fußball-Bezirksligisten mehrere Leistungsträger. Trainer Pola arbeitet weiter an den Baustellen des Teams.
Zum Rückrundenauftakt fehlen dem Fußball-Bezirksligisten mehrere Leistungsträger. Trainer Pola arbeitet weiter an den Baustellen des Teams.
Die Frist wurde unlängst verlängert, die Trainersuche erst einmal auf Eis gelegt – zu gut harmoniert es zwischen Interimstrainer Francis Pola und der Mannschaft des SV Pattonville. Eigentlich hätte der langjährige Sportliche Leiter des Fußball-Bezirksligisten nach der Trennung vom bisherigen Coach Michael Felix (jetzt SG Untertürkheim, Kreisliga B Stuttgart) Anfang Oktober nur bis zur Winterpause übernehmen sollen, weil unter dem Inhaber einer Fußballschule aber der sportliche Aufschwung gelang, bleibt er nun vorerst weiter im Amt.