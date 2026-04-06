Fußball-Bezirksliga SV Rohrau bleibt über dem Strich
Der SV Nufringen wollte in der Fußball-Bezirksliga an den jüngsten Erfolg gegen den SV Rohrau anknüpfen. Doch im Heimspiel gegen den VfL Herrenberg hagelte es eine 2:7-Klatsche.
Der SV Nufringen wollte in der Fußball-Bezirksliga an den jüngsten Erfolg gegen den SV Rohrau anknüpfen. Doch im Heimspiel gegen den VfL Herrenberg hagelte es eine 2:7-Klatsche.
Der TV Darmsheim wurde in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen erneut von Thron gestürzt. Nach der fünften Auswärtsniederlage ist nun der ASV Botnang neuer Tabellenführer.