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  6. SV Rohrau bleibt über dem Strich

Fußball-Bezirksliga SV Rohrau bleibt über dem Strich

Fußball-Bezirksliga: SV Rohrau bleibt über dem Strich
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Der SV Rohrau (in Blau) kann dem SV Vaihingen zweimal antworten. Foto: Maximilian Schöbel

Der SV Nufringen wollte in der Fußball-Bezirksliga an den jüngsten Erfolg gegen den SV Rohrau anknüpfen. Doch im Heimspiel gegen den VfL Herrenberg hagelte es eine 2:7-Klatsche.

Der TV Darmsheim wurde in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen erneut von Thron gestürzt. Nach der fünften Auswärtsniederlage ist nun der ASV Botnang neuer Tabellenführer.

 

Die Partie der SpVgg Holzgerlingen gegen den TSV Jahn Büsnau wurde abgesagt, weil am Ostersamstag der Holzgerlinger Team-Betreuer Benni Wössner, der früher in der zweiten Mannschaft spielte und seit 1992 Teil des Vereins war, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 43 Jahren verstarb.

TV Darmsheim verliert Tabellenführung

SpVgg Cannstatt – TV Darmsheim 2:0 (0:0): „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, so TVD-Spielertrainer Daniel Knoll. Oliver Schroths Schuss lenkte der SpVgg-Keeper an den Innenpfosten, wovon der Ball ins Feld zurücksprang. Fabian Schneider scheiterte in aussichtsreicher Position. „Wer das erste Tor schießt, gewinnt“, wusste Knoll. „Kleinigkeiten haben das Spiel entscheiden.“ Marvin Haller (60.) mithilfe des Innenpfosten und Claudio Caruso (74.) trafen für Cannstatter, Simon Zweigle verpasste den Anschlusstreffer. Die Ampelkarte sahen Daniel Fichte (86./SpVgg) und Leon Kunoath (88./TVD).

Der SV Rohrau (in Blau) schlug gegen den SV Vaihingen zweimal zurück. Foto: Maximilian Schöbel

SV Rohrau – SV Vaihingen 2:2 (2:2): Die zuletzt arg gebeutelten Gäste durften durch Tyron Ferrari (18.) jubeln, doch Simon Kamm glich postwendend aus. Erneut legte Vaihingen durch Maximilian Eisentraut (27.) vor, ehe Tobias Kamm (45.) eine Antwort darauf parat hatte. „Der erste Schuss der Gäste war gleich ein Tor, aber wir haben uns nicht aus der Fassung bringen lassen“, sagte SVR-Trainer Matthias Mang. „Kampfbereitschaft, Zweikampfverhalten und Disziplin haben gestimmt. Wir sind diesmal noch tiefer gestanden.“ Vaihingen hatte viel Ballbesitz, wusste damit aber wenig anzufangen. Nach der Pause waren die Gastgeber zwar klar besser, Mang sprach dennoch von einem „gerechten Remis.“

TSV Dagersheim verliert knapp

TSV Dagersheim – SV Deckenpfronn 3:4 (1:1): Die Gästeführung durch Niklas Wunsch (16.) glich Yannick Dannecker (45.+2/Elfmeter) aus. Karim Kretschmer (60.) brachte die Gastgeber sogar in Front, aber Louis Mehl (61.), Wunsch (69.) und Marvin Wolf (88.) machten daraus ein 2:4. Das letzte Wort hatte Johannes Drotleff (90.+4) – 3:4. „Wir haben gut dagegen gehalten. Aber binnen acht Minuten kriegen wir durch zwei Standards zwei Kopfballtore“, erklärte TSV-Trainer Marco Bernhardt. In der ersten Halbzeit habe man durch Adrian Wichert und Wisdom Noah Neumann zwei große Chancen gehabt. Anders lautet das Fazit auf der Gegnerseite. „Dafür kriegen wir keinen Schönheitspreis, aber das ist uns komplett egal“, urteilte SVD-Coach Alex Thies.

SV Nufringen – VfL Herrenberg 2:7 (1:3):Die Partie kam schnell auf Betriebstemperatur. Tobias Tauber (3.) markierte die SVN-Führung, welche Colin Kugel (7.) egalisierte. Can Abalioglu (13.) und Josias Hartmann (19.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße, von der sie sich auch nach dem 2:3 durch Calvin Ludolph (54.) nicht mehr abbringen ließen. Denn Timo Tropsch (23.) verpasste den Ausgleich per Elfmeter. So nahm das Unheil seinen Lauf, Timo Leber (70.), Steven Franguere (74.), Hartmann (81.) und Tom Egeler (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir waren dem 3:3 näher als der Gegner dem vierten Tor. . Wir haben viel zu einfache Gegentore bekommen“, moserte SVN-Spielertrainer Dustin Kappus. Anders die Gefühlslage bei VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. „Wir hatten viel Ballkontrolle und waren die bessere Mannschaft. Der Sieg ist einen Tick zu hoch ausgefallen. Die Viertelstunde nach der Pause waren wir in der Abwehr zu löchrig.“

VfL Oberjettingen –TSV Musberg 4:1 (0:1): Nach dem Rückstand durch Mal Hasaj (38.) drehte der VfL im zweiten Spielabschnitt auf. Yannick Ruß (48./53.), der zuvor die Latte getroffen hatte, Fabian Seeger (76.) und Julian Wolfer (78.) sorgten für den dritten Saisonsieg. Eine Aufholjagd mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen, die womöglich zu spät kommt. „Wir spielen befreit auf und pushen uns gegenseitig. Auch das Spielglück ist zurückgekommen“, freute sich VfL-Abteilungsleiter Marcus Ruß. „In der ersten Halbzeit war Musberg klar besser.“ Nach der Pause war von den Gästen nichts mehr zu sehen.

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