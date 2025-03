Die Freude des SV Vaihingen über den 4:2-Last-Minute-Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Musberg wird getrübt. Derweil gibt der Fußballchef der Gäste trotz anhaltender Niederlagenserie ein Versprechen ab.

Franz Stettmer 26.03.2025 - 13:07 Uhr

Mit Torjägern ist es so eine Sache. Treffen sie mal ein paar Wochen nicht, ist schnell die Rede von einer Krise und fängt der ein oder andere an, zu rechnen. Für ihn ungewöhnliche 309 Punktspielminuten Durststrecke waren es im Fall von Fabijan Krpan gewesen. Betonung auf „gewesen“, Vergangenheit. Am Dienstagabend hat der Youngster „nun ein bisschen nachgeholt“, wie sein Trainer Jeremiah Geywitz schmunzelnd anmerkt. Mit einem Toredreierpack schoss Krpan den SV Vaihingen im Nachholspiel gegen den TSV Musberg zum 4:2-Last-Minute-Sieg.