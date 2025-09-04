Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen Wiedersehen mit der Vergangenheit
Rüchan Pehlivan trifft am Sonntag in der Bezirksliga mit dem SV Vaihingen auf seinen Ex-Verein SV Bonlanden und verspürt Druck von seiner Frau.
Es wird Rüchan Pehlivan wie eine verkehrte (Fußball-) Welt vorkommen, wenn er am Sonntag um 15 Uhr den Sportplatz am Schwarzbach betritt. Er streift sich dabei nämlich das Trikot des Gastgebers SV Vaihingen über – und nicht jenes des Gegners SV Bonlanden, für den er insgesamt acht Spielzeiten am Ball war. Von der Saison 2015/16 an absolvierte der Stürmer für die Truppe von der Humboldtstraße 189 Spiele – davon 168 in der Landesliga. Seine Ausbeute: 59 Tore. Dann folgte der Abschied in der vergangenen Runde zum Landesligisten FV Neuhausen, mit wenig Glück vor dem Tor: In 24 Partien ging Pehlivan leer aus. So lagen zwischen seinem bislang letzten Pflichtspieltreffer und dem Doppelpack des vergangenen Wochenendes beim 3:3 gegen den VfL Oberjettingen mehr als 15 Monate. Vor der Durststrecke hatte er letztmals am 26. Mai 2024 eingenetzt, kurioserweise im Duell des SV Bonlanden mit seinem aktuellen Verein, dem SV Vaihingen.