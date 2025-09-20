 
Fußball-Bezirksliga: SVK-Torjäger Lionel Schmidt fehlt vorerst – Der SVP will kleine Sprünge machen
Lionel Schmidt traf in der vergangenen Saison 14 mal in 15 Spielen. Foto: Peter Mann/Archiv

Lionel Schmidt hat sich in den Urlaub verabschiedet und fehlt am kommenden Bezirksliga-Wochenende. Der SV Pattonville vermisst die guten Gefühle.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Der SV Salamander Kornwestheim musste im Bezirkspokal gegen den Ligakonkurrenten AKV Ludwigsburg eine Extraschicht einlegen. Das Team von Trainer Roberto Raimondo, bei dem erstmals in dieser Saison Julian Buck, Jannik Pechwitz und Sandro Freitas zum Einsatz kamen, gab eine frühe 3:0-Führung noch aus der Hand. Freitas (13.) und Buck (22.) fügten sich direkt mit ihren Toren ein. Zudem traf in der 30. Minute Kapitän Marco Reichert. Pirmin Löffler erzielte kurz vor Schluss dann nach zwischenzeitlichem Rückstand noch den 4:4-Ausgleich. In der Verlängerung setzten sich die Kornwestheimer dann mit 11:10 durch. „Es war ein super Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte“, sagt der SVK-Trainer Roberto Raimondo.

 

Die Kornwestheimer gehen damit mit einem guten Gefühl in das anstehende Bezirksligaspiel am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim TV Aldingen. Das dürfte beim Gegenüber anders sein, vermutet Raimondo. „Ihr Pokalspiel lief sicherlich nicht so, wie sie es gewollt haben. Sie haben sich trotz Vollbesetzung schwergetan“, weiß der SVK-Coach. Gegen den Kreisliga-B-Vertreter FV Ingersheim drehten die Aldinger erst in den letzten Spielminuten die Partie. „Wir wissen trotzdem, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft spielen, die unbedingt hoch will“, sagt Raimondo. Dennoch liege der Gegner und der dortige Rasen seiner Mannschaft. „Wir wollen dort punkten, um nicht weiter unten reinzurutschen“, sagt der Coach. Fehlen wird dann jedoch der gefährlichste Angreifer, Lionel Schmidt, der sich in den Urlaub verabschiedet hat.

Pattonville braucht ein Erfolgserlebnis

Der SV Pattonville wartet nun schon länger auf ein Erfolgserlebnis. Seit dem 8:3-Sieg zum Saisonauftakt gegen AKV Ludwigsburg hagelte es in der Liga nur Pleiten. Im Pokal rettete sich das Team mit einem knappen 2:1 gegen Club l’italiano Großbottwar eine Runde weiter. Aber nach dem 2:4 gegen das Kreisliga-B-Team TSG Steinheim ist seit Donnerstagabend auch dort Schluss. „Wir machen seit drei, vier Wochen die gleichen Fehler. Und dann bekommen wir gegen jeden Gegner, der einigermaßen Fußball spielen kann, die gleichen Gegentore“, ärgert sich der SVP-Coach Michael Felix.

„Was wir jetzt brauchen ist ein kleines Erfolgserlebnis“, sagt er weiter. Was das wäre? Alles andere als eine Niederlage am kommenden Sonntag, 16 Uhr, beim FSV Bietigheim-Bissingen II.

Weitere Themen

Fußbal-Bezirksliga: Der Fokus des FC Marbach liegt jetzt ganz auf der Liga

Fußbal-Bezirksliga Der Fokus des FC Marbach liegt jetzt ganz auf der Liga

Nach dem Pokalaus findet der Trainer des FC Marbach auch positive Blickwinkel. Am Sonntag geht es gegen den TSV Phoenix Lomersheim in der Liga weiter.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Oberliga: SVK-Frauen setzen auch in der neuen Saison auf ihre Heimstärke

Handball-Oberliga SVK-Frauen setzen auch in der neuen Saison auf ihre Heimstärke

Die Oberliga-Handballerinen des SV Kornwestheim vertrauen auf ihre bisherige Stärke. Passenderweise steigt das erste Spiel gegen SG Heddesheim in der Sporthalle Ost.
Von Melanie Bürkle
Hockey in Ludwigsburg: Wie der HC Ludwigsburg den Abgang von Macher Daniel Weißer kompensieren will

Hockey in Ludwigsburg Wie der HC Ludwigsburg den Abgang von Macher Daniel Weißer kompensieren will

Der Clubmanager verlässt den Ludwigsburger Hockeyclub nach 15 Jahren und nimmt eine neue Aufgabe beim Verband an. Seine Stelle wird nicht mehr neu besetzt.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Verbandsliga: Was steckt hinter dem Team Neckar?

Handball-Verbandsliga Was steckt hinter dem Team Neckar?

Vom Abstiegskandidaten zum Verbandsligisten: Team Neckar startet durch. Doch wer verbirgt sich hinter dem ominösem Namen?
Von Melanie Bürkle
Handball-Verbandsliga: Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Handball-Verbandsliga Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Derby zum Auftakt: Die Männer der Habo SG empfangen das Team Neckar – die Stärke des Verbandsliga-Aufsteigers ist schwer zu schätzen.
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: Keine zwei Punkte wären eine Enttäuschung für die SG Schozach-Bottwartal

Handball-Oberliga Keine zwei Punkte wären eine Enttäuschung für die SG Schozach-Bottwartal

Die Oberliga-Männer wollen zum Saisonauftakt unter dem Langhans gegen die unbekannten Gäste punkten. Noch vor dem ersten Anpfiff gibt es schon einen Wermutstropfen.
Von Melanie Bürkle
Handball-Verbandsliga: Neu-Trainerin Thulke tritt in große Fußstapfen bei der Habo SG

Handball-Verbandsliga Neu-Trainerin Thulke tritt in große Fußstapfen bei der Habo SG

Die Verbandsliga-Frauen der Habo SG starten am Samstagabend in die Saison – mit einer neuen Trainerin an der Bank. Sie folgt auf Konny Baboi und macht aus ihrer Nervosität keinen Hehl.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg

Handball-3. Liga SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg

Die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr schlägt die SG Köndringen/Teningen deutlich – zwei Spieler waren dabei besonders auffällig.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Der FC Marbach unterliegt zum dritten Mal in Folge: Die Aufholjagd gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II kommt zu spät. Der Endspurt der Gastgeber kommt zu spät.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Handball-3. Liga Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Eine deutliche Niederlage der Frauen der SG Schozach-Bottwartal gegen Zweitligaabsteiger TSG Ketsch vermiest den Saisonstart in die 3. Liga Süd.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 