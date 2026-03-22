Fußball-Bezirksliga SVR-Trainer Matthias Mang: „Die Gäste haben verdient gewonnen“
Der SV Rohrau steckt nach dem 0:2 gegen den TV Darmsheim mitten im Abstiegskampf. Darmsheim kehrt derweil an die Tabellenspitze zurück.
Der SV Rohrau steckt nach dem 0:2 gegen den TV Darmsheim mitten im Abstiegskampf. Darmsheim kehrt derweil an die Tabellenspitze zurück.
Der SV Nufringen hat durch einen 3:2-Erfolg über die SpVgg Cannstatt drei wichtige Zähler im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen geholt. An die Tabellenspitze zurückgekehrt ist der TV Darmsheim nach einem 2:0-Auswärtserfolg in Rohrau.