Der SV Nufringen hat durch einen 3:2-Erfolg über die SpVgg Cannstatt drei wichtige Zähler im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen geholt. An die Tabellenspitze zurückgekehrt ist der TV Darmsheim nach einem 2:0-Auswärtserfolg in Rohrau.

TV Echterdingen II – VfL Herrenberg 0:3 (0:1): „Über 90 Minuten gesehen war das eines unserer stärksten Spiele in dieser Saison“, frohlockte VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. „Hohes Niveau, wir haben den Ball gut laufen lassen.“ Tom Egeler (13. und 84./Elfmeter) und Joasias Hartmann (88.) erzielten die Tore. Torwart Max Winkler (83./TVE II) sah vor dem 0:2 die Rote Karte wegen einer Notbremse.

„Die Mannschaft hat sich bis zum Schluss den Arsch aufgerissen.“ Marcus Ruß, VfL-Abteilungsleiter

VfL Oberjettingen – TSV Jahn Büsnau 2:2 (1:1): „Die Gäste waren spielbestimmend, wussten aber mit den Räumen nicht viel anzufangen“, erzählte VfL-Abteilungsleiter Marcus Ruß. Sein Sohn Yannick besorgte das 1:0 (19.), der Ausgleich fiel durch Johannes Specht (24.). Nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Seeger (55.) und dem Rückstand durch Marc Hetzel (77./Elfmeter) sah es nach einer weiteren Niederlage aus. Doch Simon Dengler (90.+2) gelang noch das 2:2. „Das war ein Tor des Willens, die Mannschaft hat sich bis zum Schluss den Arsch aufgerissen.“

SpVgg Holzgerlingen – ASV Botnang 1:3 (1:0): „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und unsere Chancen nicht genutzt“, zählte SpVgg-Trainer Bernd Gluiber Möglichkeiten von Max Horn, Nick Preuss (Pfosten) und Julius Hamm auf. Nur Letzterer (35.) traf. Nach dem Wechsel scheiterte Marco Quaranta am Pfosten. „Mit Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung haben wir Botnang zum Tore schießen eingeladen“, grantelte Gluiber. Der Gast nahm durch Edison Qenaj (79.) und Daniel Schweizer (89./90.+3) dankend an.

SV Rohrau – TV Darmsheim 0:2 (0:1): „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, als wir nicht mutig waren und nur lange Bälle geschlagen haben. Die Gäste haben verdient gewonnen“, resümierte SVR-Trainer Matthias Mang. „Das tut gut, auch weil wir zu null gespielt haben“, schnaufte TVD-Spielertrainer Daniel Knoll tief durch. „In Überzahl haben wir uns schwerer getan, zuvor hatten wir die Räume besser bespielt.“ Yannic Lang (18.) und Fabian Schneider (83.) erzielten die Treffer. Noel Hellmann (45.+2/SVR) bekam die Rote Karte wegen groben Foulspiels. Mang: „Die war der Knackpunkt.“

SV Nufringen – SpVgg Cannstatt 3:2 (2:2): Timo Tropsch (35., 40./Elfmeter und 62./Elfmeter) sorgte für die 2:0-Führung, die zur Pause durch Robin Jordan (43.) und Marco Schulz (45.+2/Elfmeter) noch egalisiert wurde. „Nach dem Wechsel haben wir uns vorgenommen, so weiterzumachen wie bisher“, sagte SVN-Spielertrainer Dustin Kappus. David Müller traf zweimal den Pfosten, einmal wurde auf der Linie gerettet. SVN-Keeper Lukas Schäble sicherte seinem Tean den Sieg, indem er in der Nachspielzeit einen Elfmeter hielt.

SV Deckenpfronn – TSV Musberg 2:1 (0:0): „Es war nicht so einfach, denn der Gegner ist sehr tief gestanden“, berichtete SVD-Coach Alex Thies. Angelos Zervas (30.) verschoss einen Elfmeter, Niklas Wunsch köpfte an die Latte. Alexander Wetsch (77.) und Nick Gräsle (89.) tüteten den Sieg bei einem Gegentreffer von Pa Buray Manneh (90.+1/Elfmeter) ein. „Hochverdienter Sieg, wichtig sind die drei Punkte“, sagte Thies.

„In Überzahl haben wir uns schwerer getan, zuvor hatten wir die Räume besser bespielt.“ Daniel Knoll, TVD-Spielertrainer

TSV Dagersheim – Croatia Stuttgart 1:0 (0:0): „Ein ausgeglichenes Spiel. Wir waren aber einen Tick besser und haben deshalb verdient gewonnen“, meinte TSV-Trainer Marco Bernhardt. Das goldene Tore erzielte der eingewechselte Labinot Dodoli (78.), der erst wiedergenesen später verletzt raus musste. „Das ist sehr bitter“, so Bernhardt.