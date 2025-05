Fußball-Bezirksliga: Topspiel auch Gipfeltreffen zweier Knipser

Dann müsse man eben die Tore auf mehrere Schultern verteilen. So lautet ein häufig genannter Satz von Trainern in Saisonvorschauen, wenn sie ihren Toptorjäger verloren haben. Freilich, der Wunschgedanke der Übungsleiter entpuppt sich in den meisten Fällen auf dem Feld als Luftschloss. Jedoch gut, wer sich darüber nicht den Kopf zerbrechen muss, einen Akteur mit eingebauter Torgarantie in seinen Reihen hat. So wie beispielsweise Slobodan Markovic vom Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Plattenhardt und sein Trainer-Pendant Christopher Eisenhardt vom Vize Spvgg Cannstatt. An diesem Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden Teams in Cannstatt zum möglicherweise vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen aufeinander. Beide Trainer hoffen dabei einmal mehr auf ihre zuverlässigen Torlieferanten Behar Hasanaj (Cannstatt) und Aristidis Perhanidis (Plattenhardt). Doch was haben sich die beiden Goalgetter für die Partie vorgenommen, welche Erwartungen haben sie an das Gipfeltreffen?