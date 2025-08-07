Fußball Bezirksliga Trainer Kudera hat mit dem TSV Heimsheim viel vor
Gekleckert wird nicht: Oliver Kudera strebt mit dem Aufsteiger TSV Heimsheim in der neuen Bezirksliga-Saison einen einstelligen Tabellenplatz an.
Früher ging’s schlichtweg nicht. Oliver Kudera ist ein großer Freund einer mindestens sechswöchigen Saisonvorbereitung, um mit seinen Fußballern topfit in die Runde zu starten. Doch da der TSV Heimsheim zwei Relegationsspiele bis tief in den Juni hinein zu bestreiten hatte und die Mannschaft zudem vom 13. bis 16. Juli eine viertägige Aufstiegsfeier auf Mallorca organisiert hatte, muss Kudera mit knapp vier Wochen Vorbereitung bis zum Bezirksliga-Saisonstart am 17. August auskommen.