  Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Fußball-Bezirksliga Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Fußball-Bezirksliga: Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an
Karl Birkeneder war bereits beim Unentschieden 2018 im SVP-Kader. Foto: Peter Mann

Der SVP-Coach will seine Spieler an der Ehre packen und den Negativlauf am Sonntag gegen den Nachbarn TV Aldingen endlich beenden.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Die Bilanz des SV Pattonville im Derby gegen den TV Aldingen liest sich verheerend: In den vergangenen neun Duellen gelang den Pattonvillern nicht ein einziger Sieg. Acht Niederlagen und 7:31 Tore stehen seit Oktober 2015 zu Buche. Doch vor dem Bezirksliga-Duell in Pattonville am Sonntag um 14.30 Uhr gibt es einen kleinen Lichtblick in der Historie. Am 4. November 2018 holte der SVP einen 0:2-Rückstand auf und sicherte sich ein 2:2-Unentschieden. Nikola Pantic gelang damals ein Doppelpack: Einen Treffer erzielte er nach einem weiten Abschlag von Torwart Karl Birkeneder, den Ausgleich in der 82. Minute nach Vorlage von Johannes Vetter.

 

Während der damalige Torschütze nicht mehr das gelb-blaue Trikot trägt, stehen die beiden Vorlagengeber auch an diesem Sonntag wieder im Kader des Tabellenelften. Birkeneder stieg vor eineinhalb Jahren nach einer Fußballpause wieder beim SV Pattonville als Notfalltorhüter ein und ist nun seit einiger Zeit wieder Stammtorhüter. „Er spielt eine zentrale Rolle bei uns. Er ist aktuell unser Spielführer und auf dem Platz eine wichtige Stütze“, sagt der Trainer Francis Pola.

Unsere Empfehlung für Sie

Bezirksliga Enz/Murr: Sieben auf einen Streich für denSV Pattonville gegen

Bezirksliga Enz/Murr Sieben auf einen Streich für denSV Pattonville gegen

Das Team von Francis Pola feiert Torfestival beim 7:0 gegen den AKV B.G. Ludwigsburg. Der Coach ärgert sich dennoch über das Gegentor.

Vor dem Derby gegen den Tabellenvierten will der Coach sein Team noch einmal heiß machen und individuell an der Ehre packen. „Das wird kein klassisches Spiel, bei dem die Grundordnung oder Taktik entscheidet“, weiß Pola. Aus seiner Sicht sind es drei Punkte, die den Sieger ausmachen werden: „Die Mannschaft, die mutig ist, einen kühlen Kopf bewahrt und klar in ihrem Spiel ist, wird gewinnen.“

Entscheidend werde die Atmosphäre der Partie sein. Pola schließt nicht aus, dass rund 70 Aldinger Fans die etwa drei Kilometer zwischen den beiden Sportplätzen zurücklegen. „Trotzdem wollen wir die Zuschauer auf unserem eigenen Platz mitnehmen“, sagt der Coach. Zudem hat er mehrere taktische Überraschungen für den Gegner parat, die er im Vorfeld natürlich nicht preisgeben möchte. „Alles in allem sehe ich Aldingen im Vorteil“, sagt Pola.

Verletztenliste wird länger – Dreifach-Torschütze fehlt

Personell hat sich die Lage beim SV Pattonville nicht entspannt – im Gegenteil. Auf die seit Monaten lange Ausfall-Liste kam jüngst Jannik Hoffmann hinzu. Der Dreifach-Torschütze vom vergangenem Wochenende hat sich am Knie verletzt und ist noch nicht vollständig fit. „In diesem Spiel muss man aber zu 100 Prozent fit sein“, begründet Pola den Ausfall seines zuletzt besten Mannes.

Weitere Themen

Handball Verbandsliga: Jan Diller verlässt die Buffalos nach der Saison

Handball Verbandsliga Jan Diller verlässt die Buffalos nach der Saison

Ab Sommer übernimmt Jürgen Buck den Handballverbandsligisten. Vor dem Duell am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Weschnitztal ist die personelle Lage angespannt.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim

Handball-3. Liga Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim

Die Handballer des SV Kornwestheim stehen vor der unangenehmen Auswärtsaufgabe bei Saase3 Leutershausen. Bei der Spielgemeinschaft spielt Ex-TVB-Spieler Stefan Salger.
Von Melanie Bürkle
Kreisliga A2 Enz/MUrr: Warum Drita-Coach Muzliukaj mit einem Dreikampf um den Titel rechnet

Kreisliga A2 Enz/MUrr Warum Drita-Coach Muzliukaj mit einem Dreikampf um den Titel rechnet

Drita Kosova Kornwestheim geht als Spitzenreiter und mit vier Neuen in die Rückserie der Kreisliga A 2 und will diesen Platz bis zum Saisonende Ende verteidigen.
Von Marek Lantz
Kreisliga A1 Enz/Murr: Affalterbachs Coach Dennis Grab will auch mal „ein Spitzenspiel gewinnen“

Kreisliga A1 Enz/Murr Affalterbachs Coach Dennis Grab will auch mal „ein Spitzenspiel gewinnen“

Den Affalterbachern fehlt für ein Topteam noch Gier und Wille. Deshalb wünscht sich das Trainerteam noch mehr Biss für die Rückrunde in der Kreisliga A Staffel1 Enz/Murr.
Von Marek Lantz
Bezirksliga: SV Kornwestheim: 20:0-Sieg gegen Pflugfelden: „So hoch habe ich noch nie gewonnen“

Bezirksliga: SV Kornwestheim 20:0-Sieg gegen Pflugfelden: „So hoch habe ich noch nie gewonnen“

Der SV Kornwestheim feiert einen sensationellen Rückrundenstart mit einem Rekordergebnis. Die Leistung übertrifft alle Erwartungen und lässt selbst den Coach staunen.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Doppelschläge knocken den FC Marbach aus

Bezirksliga Enz/Murr Zwei Doppelschläge knocken den FC Marbach aus

Nach der 0:4-Niederlage beim TV Aldingen ist der FC Marbach in der Bezirksliga Enz/Murr jetzt Siebter. Dem Team von Steffen Leibold fehlte die Effektivität.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga: Ominöser Eierwurf bei Derbysieg der der Kornwestheimer Handballerinnen

Handball Oberliga Ominöser Eierwurf bei Derbysieg der der Kornwestheimer Handballerinnen

Die Handballerinnen des SV Kornwestheim sind nach 35:29-Sieg gegen die SG BBM Bietigheim jetzt Fünfter in der Oberliga.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/murr: Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Bezirksliga Enz/murr Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Enz/Murr freut sich der SV Kornwestheim über das Comeback von drei Stammkräften und drei Neuzugänge.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Bezirksliga Enz/Murr Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Fußball-Bezirksligist FC Marbach geht mit fünf Neuen in den Rückrunden-Auftakt beim TV Aldingen, muss aber auch den Abgang von vier Akteuren verkraften.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville: Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Zum Rückrundenauftakt fehlen dem Fußball-Bezirksligisten mehrere Leistungsträger. Trainer Pola arbeitet weiter an den Baustellen des Teams.
Von Marius Gschwendtner
 
 