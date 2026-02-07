Fußball-Bezirksliga Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an
Der SVP-Coach will seine Spieler an der Ehre packen und den Negativlauf am Sonntag gegen den Nachbarn TV Aldingen endlich beenden.
Die Bilanz des SV Pattonville im Derby gegen den TV Aldingen liest sich verheerend: In den vergangenen neun Duellen gelang den Pattonvillern nicht ein einziger Sieg. Acht Niederlagen und 7:31 Tore stehen seit Oktober 2015 zu Buche. Doch vor dem Bezirksliga-Duell in Pattonville am Sonntag um 14.30 Uhr gibt es einen kleinen Lichtblick in der Historie. Am 4. November 2018 holte der SVP einen 0:2-Rückstand auf und sicherte sich ein 2:2-Unentschieden. Nikola Pantic gelang damals ein Doppelpack: Einen Treffer erzielte er nach einem weiten Abschlag von Torwart Karl Birkeneder, den Ausgleich in der 82. Minute nach Vorlage von Johannes Vetter.