Fußball-Bezirksliga Trainer-Rauswurf, Mannschaft trtizz zurück – Chaos bei Gegner des SV Pattonville
Nach dem Rauswurf des Erfolgstrainers ist die Mannschaft des TSV Münchingen zurückgetreten. Statt des Spitzenreiters spielt am Sonntag eine B-Elf.
Nach dem Rauswurf des Erfolgstrainers ist die Mannschaft des TSV Münchingen zurückgetreten. Statt des Spitzenreiters spielt am Sonntag eine B-Elf.
Wie will sich der SV Pattonville unter diesen Umständen auf das anstehende Bezirksliga-Spiel beim TSV Münchingen am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr vorbereiten? Denn beim Tabellenführer Münchingen herrscht völliges Chaos und höchste Eskalationsstufe.