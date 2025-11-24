Fußball-Bezirksliga Trotz Trainerzweifel – ASV Botnang mit irrem Last-Minute-Sieg
In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen zweifelt ein Trainer an seiner Objektivität und hält ein Team den Plan seines Coaches nicht ein – mit Erfolg.
In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen zweifelt ein Trainer an seiner Objektivität und hält ein Team den Plan seines Coaches nicht ein – mit Erfolg.
Nachdem in der Vorwoche gleich vier Mannschaften punktgleich die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen angeführt haben, hat sich die Zahl nach dem 13. Spieltag wieder auf ein Team reduziert. Der Landesliga-Absteiger TV Darmsheim war als einzige Mannschaft aus dem Kreis besagter „Top-Vier“ erfolgreich und hat sich die Tabellenführung zurückerobert. Derweil hat der SV Vaihingen die Gunst der Stunde genutzt und sich auf Platz zwei vorgearbeitet.