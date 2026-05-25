Fußball-Bezirksliga TSV Dagersheim schöpft Hoffnung im Abstiegskampf
Der TV Darmsheim hat von den vergangenen acht Spielen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nur zwei gewonnen. Beim TSV Musberg setzte es die achte Auswärtsniederlage.
Der TSV Dagersheim ist durch ein 1:0 über die SpVgg Cannstatt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf den viertletzten Rang vorgerückt, der jedoch allerdings noch ein direkter Abstiegsplatz ist. Die Chancen auf den Klassenverbleib sind deshalb gering. Ein Hoffnungsschimmer aus Dagersheimer Sicht: Wenn die erste Mannschaft des TV Echterdingen aus der Landesliga absteigt, müsste deren zweite aus der Bezirksliga zwangsabsteigen. Der TVE II liegt derzeit nein Punkte vor dem TSV Dagersheim.