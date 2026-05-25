 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. TSV Dagersheim schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Fußball-Bezirksliga TSV Dagersheim schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Fußball-Bezirksliga: TSV Dagersheim schöpft Hoffnung im Abstiegskampf
1
Marco Bernhardt vom TSV Dagersheim erzielte den 1:0-Siegtreffer für sein Team im Duell mit der SpVgg Cannstatt. Foto: Eibner/Lars Neumann

Der TV Darmsheim hat von den vergangenen acht Spielen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nur zwei gewonnen. Beim TSV Musberg setzte es die achte Auswärtsniederlage.

Der TSV Dagersheim ist durch ein 1:0 über die SpVgg Cannstatt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf den viertletzten Rang vorgerückt, der jedoch allerdings noch ein direkter Abstiegsplatz ist. Die Chancen auf den Klassenverbleib sind deshalb gering. Ein Hoffnungsschimmer aus Dagersheimer Sicht: Wenn die erste Mannschaft des TV Echterdingen aus der Landesliga absteigt, müsste deren zweite aus der Bezirksliga zwangsabsteigen. Der TVE II liegt derzeit nein Punkte vor dem TSV Dagersheim.

 

TSV Musberg – TV Darmsheim 3:1 (1:0): „Wir haben völlig verdient verloren. Man hat gemerkt, dass es für den TSV Musberg um etwas geht“, betonte TVD-Co-Trainer Sascha Martinez, „in der ersten Halbzeit war es ein typisches 0:0-Spiel. Für die zweite Hälfte haben wir uns einiges vorgenommen, aber die taktische Umstellung hat keine Früchte getragen.“ Ruben Pinheiro Martins (36./69.) und Julien Kappeler (59.) trafen für die Gastgeber. Valentin Laur verkürzte zum 1:3-Endstand. „Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Die Stuttgarter Vereine mit ihren engen Kunstrasenplätzen liegen uns nicht“, bilanzierte Martinez.

TSV Dagersheim – SpVgg Cannstatt 1:0 (1:0): „Wir haben das Spiel über 90 Minuten komplett bestimmt“, sagte TSV-Trainer Tim Lehle – für den es nur einen Sieger geben konnte. Die erste Chance gab es schon nach fünf Minuten. „Wir hatten uns einiges vorgenommen“, so Lehle. Adrian Wichert, Aron Krafft und Lars Kristoffersen verpassten es, die Einheimischen in Führung zu bringen. Diese gelang Marco Bernhardt quasi mit dem Pausenpfiff, als er von Merih Yesilirmak bedient wurde.

VfL Oberjettingen – TV Echterdingen II 0:3 (0:0): „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Es waren Tore auf beiden Seiten möglich. Das Spiel war gut anzusehen“, erklärte VfL-Spielleiter Yannick Ruß und ergänzte: „Echterdingen war etwas kaltschnäuziger. Nach dem Rückstand haben wir aufgemacht und wollten das 1:1 erzielten.“ Was jedoch nicht gelang. Die Oberjettinger fingen sich noch zwei Gegentreffer durch Matteo Rizzo (89.) und Welsy Chinedu Acholonu in der Nachspielzeit ein. Letzterer hatte die Führung nach 71 Minuten erzielt.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga, Staffel II: „Sieht man nicht oft“ – Traumtor sichert SV Böblingen den Klassenerhalt

Fußball-Landesliga, Staffel II „Sieht man nicht oft“ – Traumtor sichert SV Böblingen den Klassenerhalt

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, ist die SV Böblingen auf der ganz sicheren Seite. Der Klassenerhalt ist das Ergebnis einer starken Entwicklung nach einer chaotischen Winterpause.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: Erst Spiel im Griff, dann „Hühnerhaufen“ – GSV Maichingen verspielt 2:0-Führung

Fußball-Landesliga, Staffel II Erst Spiel im Griff, dann „Hühnerhaufen“ – GSV Maichingen verspielt 2:0-Führung

Lange Zeit sah der GSV Maichingen gegen den TSGV Waldstetten in der Fußball-Landesliga, Staffel II, wie der sichere Sieger aus, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: „Brutal gut“ – FSV Deufringen geht nächsten Schritt in Richtung Relegation

Fußball-Kreisliga A, Staffel III „Brutal gut“ – FSV Deufringen geht nächsten Schritt in Richtung Relegation

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III ist der TV Gültstein nun offiziell abgestiegen. Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz bleiben zwei Teams im Rennen.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Landesliga, Staffel II: 5:3 – Ehningen kommt im Derby spät zurück und festigt Tabellenführung

Fußball-Landesliga, Staffel II 5:3 – Ehningen kommt im Derby spät zurück und festigt Tabellenführung

Mit einem späten 5:3 Sieg beim VfL Sindelfingen ist der TSV Ehningen zwei Spieltage vor Schluss dem Aufstieg in der Fußball-Landesliga, Staffel II, einen großen Schritt näher gekommen.
Von Sascha Berger
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Wir schauen jetzt nach vorne“ – GSV Maichingen empfängt TSGV Waldstetten

Fußball-Landesliga, Staffel II „Wir schauen jetzt nach vorne“ – GSV Maichingen empfängt TSGV Waldstetten

Am Sonntag steht beim GSV Maichingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, das Heimspiel gegen die TSGV Waldstetten an.
Von Sascha Berger
Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen braucht noch einen Sieg – klappt das beim MTV Stuttgart?

Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen braucht noch einen Sieg – klappt das beim MTV Stuttgart?

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, ist die SV Böblingen am Sonntag (15 Uhr) beim MTV Stuttgart zu Gast.
Von Kevin Schuon
„Mannschaft des Monats“ April: Türk SV Herrenberg macht ernst: Fünf Spiele, fünf Siege

„Mannschaft des Monats“ April Türk SV Herrenberg macht ernst: Fünf Spiele, fünf Siege

Die „Mannschaft des Monats“ April der Kreiszeitung Böblinger Bote hat doppelten Grund zur Freude. Neben einem Spielball gibt es auch den Meisterwimpel für den Türk SV Herrenberg.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: TV Altdorf gewinnt gegen SpVgg Holzgerlingen II

Fußball-Kreisliga A, Staffel III TV Altdorf gewinnt gegen SpVgg Holzgerlingen II

Während der FSV Deufringen in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, um Rang zwei kämpft, wird es für den TV Gültstein im Kampf um den Klassenerhalt immer enger.
Von Jenny Schwartz
DM im Fechten: SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen

DM im Fechten SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen

Lias Cheng gewinnt bei den deutschen Fecht-Meisterschaften Mannschafts-Gold in der Altersklasse U15. Zudem holen zwei Böblingerinnen im Team Bronze.
Von Steffi Schmid
Formel 3 in Kroatien: Maichinger André Petropoulos fährt Doppelsieg ein

Formel 3 in Kroatien Maichinger André Petropoulos fährt Doppelsieg ein

Beim Austria Formel Cup auf dem Grobnik Circuit hat der Maichinger Rennfahrer André Petropoulos einen Doppelsieg eingefahren – und das trotz eines Ausrutschers im ersten Rennen.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 
 