Fußball-Bezirksliga TSV Dagersheim schöpft neuen Mut im Abstiegskampf
Der TSV Dagersheim schöpft im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen neuen Mut. Der Rückstand auf den Relegationsplatz wurde auf sieben Punkte verringert.
Der TSV Dagersheim schöpft im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen neuen Mut. Der Rückstand auf den Relegationsplatz wurde auf sieben Punkte verringert.
Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat sich der TSV Dagersheim mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SV Nufringen in eine bessere Position gebracht. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Tabellenführer ASV Botnang gegen die SpVgg Cannstatt, weshalb der TV Darmsheim (nur 1:1 gegen den VfL Herrenberg) in der Verfolgerrolle bleibt.