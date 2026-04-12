Fußball-Bezirksliga: TSV Dagersheim schöpft neuen Mut im Abstiegskampf

Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat sich der TSV Dagersheim mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SV Nufringen in eine bessere Position gebracht. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Tabellenführer ASV Botnang gegen die SpVgg Cannstatt, weshalb der TV Darmsheim (nur 1:1 gegen den VfL Herrenberg) in der Verfolgerrolle bleibt.

TSV Dagersheim – SV Nufringen 4:2 (2:0): Adrian Wichert (7.) und Vincent Kayser (45.) sorgten für die 2:0-Führung des TSV Dagersheim. Die zur Pause eingewechselten Nufringer Matti Berner (51.) und Kadim Uysal (62.) glichen für den SVN aus. Doch Robin Volz (85.) markierte das 3:2 für die Gastgeber, ehe Joker Jens Lehle (90.+3) den Endstand herstellte.„Das ist ein schönes Gefühl“, sagte TSV-Spielleiter Fabian Conforti. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant und hatten einige Chancen. Wir haben nach der Pause für 25 Minuten den Faden verloren. Nach dem Ausgleich ging ein Ruck durch die Mannschaft.“ SVN-Spielertrainer Dustin Kappus war hingegen bedient: „Die erste Halbzeit war katastrophal und unterirdisch. Das hatte sich aber schon im Training angedeutet.“ Mit einem Dreifachwechsel wollte Kappus das Ruder herumreißen. Was auch gelang – bis zur 85. Minute. „Da laufen wir in das offene Messer. Aber ich habe das Gefühl, dass wir trotz der Niederlage mit einem blauen Auge davongekommen sind.“

Johannes Drotleff Foto: Eibner/Andreas Ulmer

Croatia Stuttgart – SpVgg Holzgerlingen 0:3 (0:1): „Das war ein wichtiger Spieltag für uns“, registrierte SpVgg-Trainer Bernd Gluiber die Niederlage der Konkurrenz mit Wohlwollen. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg absolut verdient. Davor hatte Croatia mehr vom Spiel. Wir waren zu schlampig und haben viele einfache Fehler gemacht.“ Max Horn (2.) per Kopf, Marco Quaranta (71.) per Solo nach einem Konter und Julius Hamm (81.) ebenfalls per Kopf trafen für die Holzgerlinger beim 3:0-Erfolg.

TV Darmsheim – VfL Herrenberg 1:1 (1:1): „Das waren zwei verlorene Punkte“, sagte VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. „Bis zur Pause müssen wir drei, vier Tore erzielen. Stattdessen bekommen wir durch einen Torwartfehler ein unglückliches Gegentor.“ Kurz vor Schluss hatte Can Abalioglu das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Alex Dieterle. Zuvor hatte der Darmsheimer Simon Zweigle (43.) die Gästeführung von Josias Hartmann (26.) ausgeglichen. TVD-Spielertrainer Daniel Knoll sprach von einem „gerechten Unentschieden“ und einem Spiel „mit hoher Qualität. In der ersten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Zugriff. Nach dem Wechsel haben wir nicht so sauber gespielt.“ Die Gelb-Rote Karte sah Colin Kugel (61./VfL).

TSV Jahn Büsnau – SV Rohrau 3:2 (3:0): Im Vorfeld hatte SVR-Trainer Matthias Mang den gegnerischen Stürmer Marc Hetzel noch gelobt, der nach sieben Minuten und 30 Sekunden zweimal zuschlug. Nach dem 3:0 durch Johannes Specht (45.) waren die Rohrauer Aktien im Keller. Aber die Gäste bäumten sich auf. Armando Di Leo (61.) und Spielertrainer Björn Holz (67.) verkürzten auf 2:3. Doch zu mehr reichte es nicht. „Wir waren komplett im Tiefschlaf“, beschrieb Holz die ersten Minuten. „In der Pausenansprache habe ich an die Ehre appelliert. Nach einem Foul an Kai Moser hätten wir einen klaren Elfmeter bekommen müssen.“ Die Ampelkarte bekam obendrein noch Tobias Kamm (89.). „Das ist deprimierend“, war Holz bedient.