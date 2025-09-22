Fußball Bezirksliga TSV Heimsheim: 15 Schüsse aufs Tor – nur ein Treffer
Der TSV Münchingen bleibt mit 4:1 über Croatia Bietigheim in der Erfolgsspur. Der TSV Merklingen bejubelt den zweiten Sieg, der Trainer des TSV Heimsheim ist gefrustet.
Aufsteiger TSV Münchingen ist in der Bezirksliga das einzige Team, das dem makellosen Tabellenführer Germania Bietigheim auf den Fersen bleibt. Die Münchinger setzten sich mit einer mittelmäßigen Leistung gegen Kellerkind Croatia Bietigheim mit 4:1 durch und feierten den fünften Erfolg der Saison. „Vom Tempo und der Spielkultur her war das deutlich unter dem Niveau der vergangenen Wochen“, meinte TSV-Trainer Sahin Üste, was mit am schwer bespielbaren Platz gelegen habe.