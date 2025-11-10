Fußball Bezirksliga TSV Heimsheim feiert goldenes Tor von Vincenzo Dimarco
Fußball-Bezirksligist TSV Münchingen unterliegt beim Verfolger Spvgg Besigheim mit 1:2. Der TSV Heimsheim siegt in Kornwestheim und jubelt über den fünften Sieg in Folge.
Fußball-Bezirksligist TSV Münchingen unterliegt beim Verfolger Spvgg Besigheim mit 1:2. Der TSV Heimsheim siegt in Kornwestheim und jubelt über den fünften Sieg in Folge.
Der Tabellenzweite TSV Münchingen hat am 13. Spieltag der Bezirksliga einen Zähler auf den Spitzenreiter Germania Bietigheim verloren. Der Klassenprimus kam beim FV Löchgau II nicht über ein 1:1 hinaus, die Münchinger wussten dies aber nicht auszunutzen, da sie beim Tabellenfünften Spvgg Besigheim mit 1:2 unterlagen.