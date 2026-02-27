Teil acht unserer Rückrundenvorschau. Warum der Aufsteiger gerade selbst erschrickt – und wie er zu einem möglichen Thema „Landesliga“ steht.
27.02.2026 - 12:00 Uhr
Tja, so kann es einem in diesem unberechenbaren Fußballgeschäft ergehen. Da hatte Ralf Lenhardt auf eine ruhige Saison gehofft. Als Klassenneuling möglichst wenig Abstiegsstress, vielleicht ja frühzeitig ein Plätzchen im sicheren Tabellenmittelfeld. Das traute der Spiel- und Abteilungsleiter seiner Mannschaft durchaus zu. Und was passiert? Dieses Team stellt alles einfach mal auf den Kopf.