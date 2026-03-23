Fußball Bezirksliga: TSV Merklingen nur noch einen Punkt vor Abstiegsplatz

In der Fußball-Bezirksliga kommt der TSV Merklingen nicht aus seiner Negativspirale heraus. Der Weil der Städter Teilortverein verlor beim Tabellen-14. SV Pattonville, der den ersten direkten Abstiegsrang belegt, mit 0:2 (0:0) und blieb damit im fünften Spiel in Folge ohne Sieg.

Neben zwei 3:3-Unentschieden holten die Merklinger aus den acht Spielen in diesem Jahr nur einen einzigen Sieg beim 1:0 bei Phönix Lomersheim. Mit 31 Zählern liegt der TSV nur noch einen einzigen Zähler vor dem Relegations- und dem ersten Abstiegsplatz. „Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir hatten in der ersten Halbzeit fünf Großchancen, um in Führung zu gehen“, bedauerte der Merklinger Coach Uwe Eberhard.

Birkeneder bringt Merklingen zur Verzweiflung

Die Gäste profitierten davon, dass dem SV Pattonville viele Ballverluste in der eigenen Hälfte unterliefen, sodass der Weg zum Tor jeweils kurz war. Doch dreimal scheiterten Merklinger Angreifer in einer Eins-gegen-eins-Situationen vor SVP-Schlussmann Karl Birkeneder, zweimal landete der Ball am Aluminium des Gehäuses der Gastgeber. Pech gepaart mit Unvermögen – eine teuflische Verbindung im Fußball. „Wenn wir in Führung gehen, kann die Partie eine ganz andere Richtung nehmen“, meinte Eberhard. Immerhin ließ die Merklinger Defensive nicht viel zu, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.

Und wieder zugeschnappt: Foto: Baumann/Julia Rahn

In der zweiten Halbzeit stabilisierten sich die Gastgeber jedoch in der Defensive, sodass der TSV nicht mehr in aussichtsreiche Positionen kam. Stattdessen unterlief der Gästeabwehr in der 67. Minute ein verhängnisvoller Fehler im Spielaufbau: Nach einem Fehlpass spielte Pattonville mit einem Steckpass Selvedin Shanmugarajah frei, der Zelijko Belecan im TSV-Tor zum 1:0 überwand. Merklingen hatte in der Folge mehr Ballbesitz, kam jedoch zu keiner einzigen echten Möglichkeit in der zweiten Hälfte und kassierte in der Schlussminute durch einen Konter gegen die entblößte Abwehr das 0:2 durch den zweiten Treffer von Shanmugarajah. „Das war überaus ärgerlich, jetzt kommt der Partie gegen Croatia Bietigheim nächsten Sonntag eine noch höhere Bedeutung zu“, sagte Coach Eberhard.

Drei wichtige Punkte: TSV Heimsheim bleibt Dritter

In die entgegengesetzte Richtung zeigt die Formkurve beim TSV Heimsheim. Der Aufsteiger setzte sich beim FC Marbach nach starker erster Halbzeit am Ende etwas glücklich mit 2:1 (2:0) durch und feierte damit den vierten Sieg in Folge. „Der Erfolg war hart erarbeitet, aber wir sind selbst schuld, dass wir den Gegner wieder ins Spiel gebracht haben“, meinte TSV-Trainer Oliver Kudera.

Am Ende zählen die Punkte für Trainer Oliver Kudera. Foto: Andreas Gorr

Auf dem großen Rasenplatz in Marbach kamen die Heimsheimer gut in die Partie und hätten schon nach sieben Minuten führen können, doch Torjäger Lino Widmaier scheiterte zweimal in 1:1-Situationen am FC-Schlussmann Christopher Meyer.

Nach 22 Minuten war es dann aber soweit: Nach einer Ecke von Tim Widmaier traf Mike Martin per Direktabnahme genau in den Winkel zum 1:0. In der 35. Minute setzte sich Lino Widmaier gegen zwei FC-Verteidiger durch und wurde dann im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte er selbst zum 2:0 – Saisontreffer Nummer 20.

Nicht zu bremsen: Lino Widmaier erzielte sein 20. Saisontor Foto: Andreas Gorr

Dass die zweite Halbzeit über weite Phasen noch zu einer Zitterpartie wurde, lag am schnellen Anschlusstreffer der Schillerstädter in der 49. Minute: Sebastian Feilner traf per Freistoß aus 18 Metern zum 1:2. „Unser Keeper Mehmet Gündüz sieht dabei etwas unglücklich aus, weil der Ball in der Torwartecke eingeschlagen ist. Aber er hatte zuvor einen Schritt Richtung Mauer gemacht und stand auf dem falschen Fuß“, erläuterte Kudera. Dafür rettete der TSV-Schlussmann in der zweiten Hälfte einige Male die drei Punkte für seine Elf. „Marbach hat in der zweiten Halbzeit viel investiert, aber wir haben alles wegverteidigt. Und am Ende zählen nur die drei Punkte“, zog Kudera ein positives Fazit.

Der TSV Münchingen war am vergangenen Wochenende spielfrei, behauptete dennoch Platz zwei.