Fußball Bezirksliga TSV Merklingen nur noch einen Punkt vor Abstiegsplatz
Der TSV Merklingen bleibt zum fünften Mal in Folge ohne Sieg und liegt nur noch einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Aufsteiger TSV Heimsheim festigt Rang drei.
Der TSV Merklingen bleibt zum fünften Mal in Folge ohne Sieg und liegt nur noch einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Aufsteiger TSV Heimsheim festigt Rang drei.
In der Fußball-Bezirksliga kommt der TSV Merklingen nicht aus seiner Negativspirale heraus. Der Weil der Städter Teilortverein verlor beim Tabellen-14. SV Pattonville, der den ersten direkten Abstiegsrang belegt, mit 0:2 (0:0) und blieb damit im fünften Spiel in Folge ohne Sieg.