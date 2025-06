Fußball Bezirksliga: TSV Merklingen rettet sich nach langem Zittern

Die Mannschaft von Interimscoach Talmon bleibt nach einem 4:2-Derbysieg in Renningen in der Bezirksliga. SV Leonberg/Eltingen ist auch im letzten Saisonspiel torhungrig.

Als die Akteure des TSV Merklingen zur Halbzeit in die Kabinen des Rankbachstadions gingen, sahen die Zuschauer in lachende und flachsende Gesichter. Mit 3:0 führten die Gäste nach 45 Minuten beim Absteiger Spvgg Renningen und gaben sich offenbar schon dem Gefühl des sicheren Klassenverbleibs hin. Und das sollte sich rächen. Denn die Gastgeber wollten sich nicht sang- und klanglos aus der Bezirksliga verabschieden. „Die erste Halbzeit war nicht die Art und Weise, wie wir in Erinnerung bleiben wollten“, sagte Renningens Co-Trainer Kostas Mitroglou, der seinen Akteuren in der Halbzeitpause ins Gewissen geredet hatte.