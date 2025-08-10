Fußball Bezirksliga TSV Münchingen feiert seine zwei Doppelpacker
Der TSV Heimsheim enttäuscht etwas im Testspiel beim 2:2 gegen den FC Rastatt – allerdings bei 30 Grad. Der TSV Münchingen fertigt den SSV Zuffenhausen mit 5:0 ab.
Generalprobe beim TSV Heimsheim: Im Trainingslager holte der Fußball-Bezirksligist ein 2:2 beim FC Rastatt. Murat Gündüz (6. ) brachte den TSV in Führung, die bis zur Pause bestand. Der FC drehte mit zwei Toren (50./84.) das Spiel, Tim Widmaier glich kurz vor Schluss per Foulelfmeter aus. „Wir hätten das Spiel in Hälfte eins entscheiden können“, sagte Trainer Oliver Kudera