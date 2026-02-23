Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen geht in der Nachspielzeit k. o.

Nach drei Siegen in der Rückrunde gegen starke Gegner hat Tabellenführer TSV Münchingen ausgerechnet beim FC Marbach mit 1:2 (0:0) verloren, der – ebenfalls gegen starke Konkurrenz – in diesem Jahr noch keinen Zähler holen konnte. Zum Knackpunkt wurde für den TSV, dass der Unparteiische Wissem Aouadi nach 34 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld schickte. „Da hat der Schiedsrichter kein gutes Fingerspitzengefühl gehabt“, fand TSV-Trainer Sahin Üste.

Dennoch gelang den Münchingern die Führung durch Behar Hasanaj nach einem Chipball von Ermir Doci (55.). Der Ausgleich acht Minuten später war unglücklich: Fabio Dos Santos Loureiro parierte einen Foulelfmeter von Leon Kraguljac, der aber im Nachschuss verwandelte. „Wir haben geschlafen, keiner hat versucht, den Nachschuss zu verhindern“, bedauerte Üste, der mit ansehen musste, wie sein Team auf den Sieg drängte, dann aber nach einem Eckstoß in der Nachspielzeit ausgekontert wurde. Torschütze war der erst eine Minute zuvor eingewechselte Giovanni Frasca. „Das war ein bisschen unreif von uns“, haderte Üste.

Pech für den TSV, dass ein Schuss von Etienne Stadler in der Nachspielzeit möglicherweise erst hinter der Linie des FC-Tores geklärt wurde, und ein Schuss von Fatos Povataj an der Latte landete. Glück war hingegen, dass der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Germania Bietigheim, der zwei Spiele weniger auf dem Konto hat, nur um einen Zähler schmolz, da die Bietigheimer beim SV Pattonville nicht über ein 1:1 hinauskamen.

TSV Heimsheim verschenkt Punkte

Weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde wartet der TSV Heimsheim, der im Heimspiel gegen Phönix Lomersheim in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer hinnehmen musste. „Ich weiß nicht, was meinen Außenverteidiger da geritten hat“, kommentierte TSV-Trainer Oliver Kudera die Szene in der 94. Minute: Ein Phönix-Stürmer war auf dem Weg aus dem Heimsheimer Strafraum heraus Richtung Eckfahne, dennoch kreuzte der TSV-Verteidiger den Weg seines Kontrahenten, der dadurch zu Fall kam. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Lukas Buck zum schmeichelhaften Punktgewinn für Lomersheim.

Die Heimsheimer, die mit zwei 1:2-Niederlagen in die Rückrunde gestartet waren, dominierten die erste Halbzeit deutlich, schafften es aber nicht, aus vier Großchancen zumindest einen Treffer zu machen. Einmal wurde der Ball in letzter Sekunde auf der Lomersheimer Torlinie geklärt. „In den letzten zehn Minuten vor der Pause sind wir ein bisschen ungeduldig geworden, trotzdem hätte sich der Gegner nicht über einen 0:2-Rückstand beschweren können“, meinte Coach Kudera.

Es dauerte bis zur 60. Minute, ehe Lino Widmaier einen Handelfmeter zur hochverdienten 1:0-Führung verwandelte und sein 14. Saisontor erzielte. In der Folge hätten die Heimsheimer den Vorsprung deutlich ausbauen können: Zweimal behielten TSV-Akteure in 1:1-Situationen frei vor Phönix-Schlussmann Yannik Jensen nicht die Nerven, einmal geriet ein Querpass im gegnerischen Fünfmeterraum vor dem leeren Tor einen Meter zu kurz. So blieb die Partie bis in die Nachspielzeit offen – mit dem glücklichen Ende für die Gäste. „Uns fehlt ein bisschen das Matchglück aus der Hinrunde. Dennoch habe ich viel Positives gesehen und bin optimistisch mit Blick auf das Nachholspiel am Donnerstag bei Germania Bietigheim“, meinte TSV-Trainer Kudera.

TSV Merklingen gibt nicht auf

Eine erfolgreiche Aufholjagd gelang dafür dem TSV Merklingen beim FV Löchgau II. Die Merklinger kamen ganz schlecht in die Partie und lagen nach 20 Minuten mit 0:2 zurück: Beim 0:1 (10.) übersah die TSV-Abwehr nach einer Flanke von rechts Leandro Franco am langen Pfosten, der ungehindert einköpfen konnte. Neun Minuten später war die Gäste-Defensive nach einer Hereingabe von rechts nicht auf der Höhe, aus einer Ping-Pong-Situation traf Lukas Aras zum 2:0. „Wir waren viel zu behäbig, unser Passspiel war sehr unpräzise“, kritisierte TSV-Coach Uwe Eberhard den Auftritt seiner Elf in der ersten halben Stunde.

Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff hauchte Kai Woischiski den Merklinger Hoffnungen wieder Leben ein, als er nach einem Solo auf der rechten Seite aus 20 Metern zum 2:1 verkürzte. Die taktische Ansprache von Coach Eberhard in der Kabine verhallte jedoch im Nichts: Nach 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit erhöhte Leandro Franco mit seinem zweiten Treffer zum 3:1, da die TSV-Abwehr nach einem langen Ball zu lange gezögert hatte. „In der Hinrunde wäre das unser Genickbruch gewesen“, meinte Eberhard. Doch seine Mannschaft raffte sich noch einmal auf und kam durch Woischiskis zweiten Treffer per wunderschönem Volleyschuss aus 16 Metern nach einem Freistoß von der Eckfahne zum 2:3-Anschlusstreffer (59.).

Dann hielt zunächst Torhüter Adis Krak seine Elf mit einer starken Reaktion in einer 1:1-Situation im Spiel, und nach 79 Minuten verwertete Fabian Heim in seinem ersten Spiel nach langer Pause einen Rückpass des bis zur Grundlinie durchgelaufenen Dzanan Mehicevic zum 3:3-Ausgleich. „Über die gesamten 90 Minuten gesehen ist die Punkteteilung leistungsgerecht“, meinte Coach Eberhard.